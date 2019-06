V bitko med družinami vstopa nova tekmovalka #video

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Družina Križman, ki nastopa v šovu Fittest Family, po poškodbi Sandija res nima sreče. Najprej je moral najstarejšega člana ekipe zamenjati David, zdaj pa so zamenjavo morali najti še zanj. Na poligonih se bo zato nocoj preizkusila 18-letna Zala, ki se bo podala v boj že na prvem izzivu.

Zalo, ki je dekle Adriana Križmana, sta trenerja akrobata Filip in Blaž določila že za prvi izziv, pri katerem bo moral po en član iz vsake družine počepniti ob steni in v tem položaju vztrajati čim dlje. S tem izzivom je že včeraj z navidezno lahkoto opravila 14-letna Tia iz družine Podobnik in z zmago navdušila gledalce.

Poleg tega izziva čakata družino Križman nocoj še dva poligona. Njihova skupna uvrstitev v skupini s tremi družinami mora biti po nocojšnjih izzivih vsaj drugo mesto, sicer se bodo morali za obstanek v tekmovanju pomeriti z družino Buza, ki je bila najslabša v prvi skupini.

Oddajo Fittest Family lahko na Planetu spremljate od ponedeljka do srede in v soboto ob 21. uri.

Oddajo Fittest Family lahko podprete tudi na Facebooku in navijate z uporabo ključne besede #Nepremagljivi.