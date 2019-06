Težave na poligonu - ali bo Slovencem uspelo priti do finala? #video

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Da je lahko met 10-kilogramske vreče na 2,60 metra visok zabojnik težja preizkušnja, kot se zdi na prvo žogo, so izkusila dekleta v oddaji Fittest Family.

Naloga v izzivu Mreža poraza je preglavice povzročala tudi slovenskima predstavnicama, mami Brigiti Jarc in najmlajši članici družine Podobnik, Tii. Kljub številnim nasvetom sta se dekleti na vso moč trudili, da bi jima uspelo vrečo zalučati na želeno mesto. Ali jima je to na koncu uspelo ali pa je bila preizkušnja zanju prehuda in bo ogrozila obstanek katere od slovenskih družin, boste izvedeli v nocojšnji oddaji.

