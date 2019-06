Andreja Podobnik: Moja skrita želja je priti na vrh Mount Everesta #foto

Andreja Podobnik se skupaj s svojo družino zelo uspešno bori s poligoni v šovu Fittest Family in je še vedno v igri za glavno nagrado v vrednosti 27 tisoč evrov. V intervjuju nam je zaupala, da jim je tovrstna oddaja pisana na kožo in da so bili takoj za, ko se je bilo treba prijaviti.

"Vedno, ko smo z družino gledali kakšno športno oddajo, kot so igre brez meja ali kaj podobnega, smo vsi izrazili željo, da bi tudi mi počeli kaj takega. Ko sem izvedela, da potekajo prijave v oddajo Fittest Family, sem o tem najprej obvestila sina Nala, ki je bil takoj navdušen, mož je bil tudi takoj za, Tie pa sploh ni bilo treba vprašati. Ona bi bila namreč najbolj razočarana, če nas ne bi izbrali za to tekmovanje," je o tem, zakaj so se odločili sprejeti ta izziv, povedala Andreja.

In niti malo jim ni žal, da so se prijavili: "Zelo uživamo, saj preživljamo čas skupaj, se družimo z enako mislečimi ljudmi in s skupnimi močmi premagujemo vedno nove izzive, ki bodo za vedno lep spomin in neprecenljiva izkušnja."

Vse družine v šovu so zelo povezane in med njimi so se spletla iskrena prijateljstva: "S slovenskimi družinami smo velika, povezana in močna ekipa. Z Rimajevimi smo takoj našli skupne točke v maratonih, z družino Vrnoga imamo skupen način življenja, Hukmanovi pa so skoraj enaki kot mi."

"Šov, kot je Fittest Family, nam je vsem všeč, saj predvsem poudarja družinski, timski, športni duh, kar so v današnjem norem svetu zelo cenjene, ampak redke vrednote. Mi smo navdušeni in obstaja možnost, da se še kdaj z družino udeležimo kakšnega podobnega šova," je o tem, ali bi ponovili izkušnjo, povedala vodja družine Podobnik.

Ultramaratonka iz Starega trga pri Ložu se namerava že v prihodnjem letu udeležiti naslednje ekstremne preizkušnje. Gre za eno najtežjih ultramaratonskih preizkušenj, imenovano 6633 Arctic Ultra, ki je dolga kar 617 kilometrov. Njena neizpolnjena želja pa za zdaj ostaja osvojitev najvišje gore na svetu.

Oddajo Fittest Family lahko na Planetu spremljate od ponedeljka do srede in v soboto ob 21. uri.

