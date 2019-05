Podobnikovi so zvezde tudi na Hrvaškem #foto

Hrvati ne skrivajo navdušenja nad tremi slovenskimi družinami, ki vedno znova presenečajo na zahtevnih poligonih šova Fittest Family in nizajo zmage drugo za drugo. Čeprav so bile na začetku samo tri slovenske družine v boju proti enajstim hrvaškim, trenutno vse tri še vedno ostajajo v igri za končno zmago, medtem ko je sedem hrvaških družin že moralo zapustiti šov.

O tem so se razpisali tudi pri hrvaškem Jutranjem listu, kjer so članek o slovenski družini Podobnik začeli z našim kolesarskim zvezdnikom Primožem Rogličem, ki se je skozi različne športe prebil do statusa trenutno enega najboljših kolesarjev na svetu, kar po njihovem mnenju dobro ponazarja slovensko športno miselnost.

"V tej državi boste težko našli koga, ki ne kolesari, smuča ali hodi v gore. Najpogosteje pa združujejo vse zgoraj našteto. Tisti ljudje, ki jih vidite med dopustom na vse zgodaj teči po naši obali - to so Slovenci. Šport je vtkan v njihov dedni zapis," so zapisali na spletni strani jutranji.hr.

S svojim čudežnim dosežkom, ko se je droga pet metrov nad morjem držala več kot sedem minut, je gledalce očarala tudi najmlajša članica družine Podobnik Tia.

Dober primer za zgoraj navedeno je po njihovem mnenju tudi družina Podobnik iz šova Fittest Family. "Mislim, da je tako zato, ker smo majhni in se moramo lotiti vsega. Imamo morje, gore, jezera in reke, kar želimo izkoristiti, zato nikoli ne mirujemo. In ko pridemo k vam na dopust, se ukvarjamo s športom od jutra do večera. Tečemo, deskamo, kolesarimo ..." je v smehu hrvaškim novinarjem pojasnil oče Tomaž.

Dodal je, da jih zaradi sodelovanja v oddaji Fittest Family mnogi prepoznavajo, ustavljajo na cesti in sprašujejo o šovu.

"Spoznali smo veliko dobrih ljudi, ki razmišljajo podobno kot mi in so športniki po duši. Trenerji so odlični, izzivi zanimivi, vse je super! Nikoli si nisem mislil, da bom končal v resničnostnem šovu, vendar me je ta koncept resnično navdušil. Za dva dni izklopimo telefone, smo skupaj kot družina, skupaj treniramo in tekmujemo. Gre pravzaprav za počitnice, saj je za nas šport način življenja," je o tem, kaj so s šovom kot družina pridobili, hrvaškim medijem še povedal Tomaž.

