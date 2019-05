S polja na poligon oddaje Fittest Family

Takačevi so najmlajša družina v tekmovanju, ki jo ekipa šova Fittest Family ljubkovalno imenuje "agrošportniki". Oče Denis osem do deset ur dnevno preživi na polju in ob različnih kmečkih opravilih skrbi tudi za deset ovc in kobilo Lolo, ki si jo je želel sin Leon.

Takačevi jedo domačo hrano, ki jo pridelujejo sami ali njihova širša družina in prijatelji. Ne bojijo se nobenega dela in živijo mirno življenje, zato se neradi izpostavljajo. Prijava v šov je tako zanje povsem nova izkušnja.

Družino je v Fittest Family prijavila 14-letna nogometašica

Poleg kmetovanja, ki je že samo po sebi fizično naporno, 34-letni Denis v prostem času igra nogomet, v katerem uživa tudi 14-letni sin Leon, ekipo pa poleg 31-letne mame Jasmine sestavlja še 14-letna nečakinja Paola.

Štirinajstletnica že šest let trenira nogomet, pri čemer jo podpira tudi vsa družina. Prav njena zamisel je bila, da se družina prijavi na oddajo Fittest Family, in k tem je nagovorila tudi druge člane družine.

Oče tvegal in priznal, da je žena najšibkejši člen družine

Najmanj športna članica družine je mama Jasmina, za katero je mož povedal, da je najšibkejši člen ekipe, tudi sin Leon trdi, da ima zelo malo kondicije. To se je izkazalo tudi na prvem poligonu, ko je Jasmini pošteno zmanjkovalo moči za vse, razen za oštevanje moža, ki ji ni bolj pomagal pri plezanju na ovire, in s svojo simpatično nejevoljo nasmejala tudi trenerje.

Takačevi na prvem poligonu niso dosegli enega najboljših rezultatov, zato jim zagotovo ne uide tudi preizkus na drugem poligonu. Ali se bodo znašli tudi v Eliminatorju, po katerem mora ena družina zapustiti oddajo, pa preverite že ob 21. uri na Planet TV.

Oddajo Fittest Family lahko podprete tudi na Facebooku in navijate z uporabo ključne besede #Nepremagljivi.