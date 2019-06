Hrvat ponovno provociral Slovence #video

Tekmovalnost v oddaji Fittest Family narašča, najbolj pa se čuti napetost med slovensko družino in eno od hrvaških družin, ki si želi predvsem izločiti Slovence. Na ta račun so si ponovno privoščili manjšo provokacijo.

Oddajo Fittest Family lahko na Planetu spremljate do srede, ko bo ob 21. uri na sporedu VELIKI FINALE. Ne zamudite!

Med polfinaliste so se prebile tri hrvaške in ena slovenska družina. In prav zadnja gre v nos predvsem družini Buza. Ta si je v preteklosti že privoščila zbadanja in provokacije na račun zdaj že izpadle družine Križman, pred novim izzivom pa je njihova želja izločiti Jarce. Kaj je povedal eden od sinov družine Buza in kaj tik pred finalom pravijo Jarci?

Oddajo Fittest Family lahko podprete tudi na Facebooku in navijate z uporabo ključne besede #Nepremagljivi.