"Bili smo razočarani, ampak znamo poraz športno prenesti!" #intervju

O tem, da ste morali zapustiti šov, so dobesedno odločali milimetri. Kako hudo je bilo razočaranje med člani družine?

Med izzivi nikoli nismo gledali preostalih družin, tako tudi v izločilnem boju nismo spremljali nasprotne ekipe, temveč se samo borili do konca. Vedeli smo, da smo fizično bolj vzdržljivi. Prvi del izziva nam je bil pisan na kožo in priborili smo si nekaj prednosti. Ko smo vsi zlezli na zadnjo klančino, se nam je zdelo, da smo zmagali, in smo se že veselili. Po odločitvi sodnice, da Tomaž ni bil na nogah, čeprav so po mojem mnenju tudi kolena noge (smeh, op. p.), se nam je zmaga izmuznila iz rok. Razumljivo smo bili malce razočarani, vendar znamo kot pravi športniki prenesti poraz. Predvsem smo bili hvaležni za vse, kar smo doživeli v šovu. Poudariti je treba, da je imela nasprotna družina malce prednosti na zadnji klančini, saj se je že tretjič vzpenjala nanjo, izkušnje pa so jim vsekakor pomagale do zmage.

Če bi ta izločilni dvoboj lahko ponovili, kaj bi naredili drugače?

Če bi vedeli, bi Tomaž takoj vstal, ampak za to pravilo sploh nismo vedeli in nas nanj nihče prej nikoli ni opozoril. Sodnica in trenerja so stali poleg nas, ampak ni bilo nobenega opozorila, da je karkoli narobe v zvezi s tem. Prepričana sem, da bi naša trenerja pravočasno ukrepala, če bi poznala to pravilo. Večkrat pa je bilo poudarjeno, da na zadnji klančini ne smeta biti dva tekmovalca hkrati, kot sta bila pri nasprotni ekipi, pa se na to napako ni nihče oziral. A igra je igra in mi spoštujemo odločitve sodnikov. S pošteno igro in športnim obnašanjem, predvsem pa lepimi spomini smo se poslovili od šova, ekipe in preostalih družin.

Gledalcem so se orosile oči, ko so Tio po izpadu iz šova oblile solze. Je bila tako razočarana, ker se je morala posloviti od poligonov in izzivov, na katerih je res uživala, ali je do izraza vendarle prišla njena tekmovalna narava?

Med tekmovanjem smo se navadili na celotno snemalno ekipo in družine. Vsi skupaj smo postali velika družina, zato je bil slovo od šova še toliko težje. Bila je res lepa izkušnja, ki nam bo za vedno ostala v spominu. Tia je bila še posebej navdušena nad vsem skupaj. Stkala je nova prijateljstva, predvsem pa je v sproščenem in športnem duhu preživljala lepe konce tedna. Prav zato je bilo njeno razočaranje ob slovesu še toliko večje. Po nekaj izzivih, ki smo jih opravili zelo dobro, smo začenjali dobivati občutek, da smo sposobni v šovu tudi zmagati. Sicer pa sta Nal in Tia, ki sta imela za naš uspeh veliko zaslug, res velika borca, zato je bilo njuno razočaranje še toliko večje. Ampak vse skupaj je samo igra in delček v mozaiku našega življenja. Verjamemo, da je pomembna predvsem pot do cilja, ne samo cilj.

Kateri izziv je bil za vašo družino najtežji in na katerem ste najbolj uživali?

Pri vseh izzivih, tudi tistih najtežjih, smo uživali, saj je bila to naša prva tovrstna skupna izkušnja. Pri vseh izzivih, pri katerih so bili potrebni spretnost, tek in premagovanje ovir, smo se odlično odrezali. Nekaj težav smo imeli pri izzivih, kjer je bila potrebna moč, saj Tia s svojo velikostjo in težo preprosto ni mogla biti kos nekaterim nalogam. Izzivi s težkimi bremeni so nam zato zagotovo vzeli kakšno sekundo več.

Tri slovenske družine so na začetku nekateri kar malce podcenjevali, kmalu pa je postalo jasno, da ste zelo konkurenčni. Vse tri družine ste prišle celo med zadnjih šest družin. Mislite, da ste slovenske družine dale še več od sebe ravno zato, ker ste bile na začetku v manjšini?

Slovenci smo znani kot vsestranski športni narod, zato smo verjeli v svoje sposobnosti. Temu, da nas je bilo manj kot hrvaških družin, nismo namenjali neke posebne pozornosti. Vseeno pa smo ponosni, da smo dostojno predstavljali našo državo in da so vse tri slovenske družine prišle med najboljših šest družin na tekmovanju.

Kateri od štirih družin, ki v finalnem tednu še ostajajo v igri, najbolj privoščite zmago oz. katera si jo po vašem mnenju najbolj zasluži?

Zmago privoščimo vsem družinam, saj smo se vsi borili po svojih zmožnostih in sposobnostih. Sem pa mnenja, da bi v šovu družino morali predstavljati vsaj en starš in otroci, ker to po mojem mnenju res predstavlja družino. Tako bi bilo tekmovanje bolj enakovredno za vse ekipe. Sicer pa so naši Jarci s svojo mami res pravi borci, Hukmanovi pa so družina z veliko začetnico.

Ali družino Podobnik v prihodnosti čaka še kakšen športni izziv, imate v načrtu še kakšno tekmovanje ali izziv?

Naša družina je ves čas vpeta v zelo aktivno življenje, ki je vsak dan polno različnih izzivov. V tem poletju nameravamo s kolesi od doma do Makedonije. Sama se bom v prihodnjem letu, če bo vse tako, kot mora biti, odpravila na posebno 600-kilometrsko preizkušnjo v Kanado. Predvsem pa je naš vsakdanji izziv, da se imamo radi, smo zdravi in uživamo vsak dan, ki nam je podarjen.

Oddajo Fittest Family lahko na Planetu spremljate od ponedeljka do srede ob 21. uri. V sredo, 12. junija, bo na sporedu VELIKI FINALE šova. Ne zamudite!

Oddajo Fittest Family lahko podprete tudi na Facebooku in navijate z uporabo ključne besede #Nepremagljivi.