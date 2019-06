Odlični Jarčevi tik pred vstopom v veliki finale šova #video

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

"Leteče Jarce" do vstopa v veliki finale šova Fittest Family loči le še en izziv. Nocoj so bili s svojim rezultatom ponovno med najboljšimi družinami.

Za nami sta dva izziva, v katerih je slovenska družina Jarc ponovno blestela. Po dveh izzivih so zbrali pet točk, ki si jih delijo z družinama Hukman in Buza, Švečevi pa zaostajajo za eno točko. Slednji so bili namreč diskvalificirani na zadnjem izzivu, saj jim je počila plastenka z vodo.

Kako so se Jarci borili na enem od današnjih izzivov, kjer so ponovno dokazali največjo mero medsebojne podpore, si poglejte v spodnjem videoposnetku.

