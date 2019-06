Finalni teden: kdo bo postal veliki zmagovalec šova Fittest Family?

V sredo ob 21. uri si boste na Planetu ogledali finalno dejanje družinske tekmovalne oddaje Fittest Family. Končno bomo dobili odgovor, kateri od družin se bo skozi blato, solze, znoj, poškodbe in predvsem premikanje lastnih meja uspelo prebiti do laskavega naslova najbolj fit družine in zlate palice v vrednosti 27 tisoč evrov.

V oddaji Fittest Family smo spremljali 14 družin, ki so v petih tednih tekmovanja opravile kar 18 izjemno zahtevnih izzivov, premagale skoraj 10 kilometrov poligonov in prenesle več kot dve toni bremen.

Vsi tekmovalci so tudi pokazali, kako pomembna je, poleg fizične moči, tudi moč duha in uma. Najpomembnejša pa je predvsem volja do premikanja lastnih meja in vztrajanje, ko že misliš, da ne zmoreš več. Nihče ni tekmoval kot posameznik, ampak kot ekipa. Večkrat so pustili tudi srce na poligonu in tako dokazali, da so družine dejansko najmočnejše, ko držijo skupaj.

Pomembno vlogo v oddaji so odigrali tudi trenerji, ki so družine vodili skozi izzive in vedno poskušali sestaviti zmagovalno strategijo. Niki Fleiss se z nobeno od izbranih družin žal ni uspelo uvrstiti v finalni teden. Tam pa ima kar dve družini rokometni trener Vlado Šola, po eno pa akrobata Filip Križišnik in Blaž Slanič ter fitnes trener Norbert Žmegać Kunić.

V tem tednu bomo tako lahko spremljali napete boje med družinami Jarc, Buza, Hukman in Švec, le ena pa bo na koncu postala zmagovalka najtežje družinske preizkušnje in odnesla domov zlato palico v vrednosti 27 tisoč evrov.

Oddajo Fittest Family lahko na Planetu spremljate od ponedeljka do srede ob 21. uri. V sredo, 12. junija, bo na sporedu tudi VELIKI FINALE šova. Ne zamudite!

Oddajo Fittest Family lahko podprete tudi na Facebooku in navijate z uporabo ključne besede #Nepremagljivi.