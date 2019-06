Ni za tiste s slabim želodcem: s tem je zdravila zviti gleženj #video

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Družine, ki so v šovu Fittest Family še v boju za končno zmago, so za uspeh pripravljene storiti marsikaj. Tako je članica družine Švec posegla tudi po nekoliko nenavadnem napitku, ki na bi ji pomagal pri hitrejšem zdravljenju poškodovanega sklepa.

Željka je tokrat pokazala veliko požrtvovalnosti: "Po poškodbi gležnja sem na spletu preučila vse nasvete iz ljudskega zdravilstva in naletela na govejo želatino. Pripravim si jo vsak večer in jo pustim do jutra, ko jo na tešče zaužijem."

Priznala je, da okus zdravilnega napitka ni nič kaj prijeten, kar je mogoče razbrati tudi iz njenega izraza, ko uživa napitek. Vseeno je bila njena družina pri enem od izzivov najuspešnejša, iz česar je mogoče sklepati, da napitek deluje. Več v videu.

