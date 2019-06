"Domača šola" mu je koristila tudi v šovu #video

Znanje in navade od doma so tokrat pripomogle tudi k zmagi slovenske družine Jarc v enem od sinočnjih izzivov.

V izzivu plezanja čez zabojnik in elastični dirki se je pomeril zgolj po en član iz vsake družine. Slovenske barve sta zastopala Jonatan iz družine Jarc in Nal in družine Podobnik. Fanta sta pometla s konkurenco in osvojila prvo in drugo mesto ter tako svojima družinama prislužila 5 točk in 4 točke.

Velik del zasluge za zmago je zmagovalec izziva Jonatan pripisal kar domači šoli oziroma navadam, ki jih je prinesel od doma. Katere so te navade, je razkril v spodnjem videoposnetku.

Oddajo Fittest Family lahko na Planetu spremljate od ponedeljka do srede in v soboto ob 21. uri.

Oddajo Fittest Family lahko podprete tudi na Facebooku in navijate z uporabo ključne besede #Nepremagljivi.