Zvezdniku je soseda na vrata poslala policijo

Nocoj si boste na Planetu lahko ob 21.50 ogledali družinsko komedijo Bitka za božič (Deck the Halls). V njej bo poleg Matthewa Brodericka v glavni vlogi nastopil Danny DeVito, ki je v intervjuju razkril, kaj ga je najbolj pritegnilo k sodelovanju, kako se je ujel s soigralcem in kaj mu je zakuhala ena od sosed v resničnem življenju.

Steve Finch (Matthew Broderick) je preprost optik iz Cloverdala v državi Massachusetts, ki obožuje božične praznike. Tako zelo, da si je izmislil vrsto prazničnih tradicij in pravil, ki se jih mora vsako leto strogo držati tudi njegova družina. Čeprav gre njegovi ženi Kelly (Kristin Davis), hčerki Madison in sinu Carterju vse skupaj pošteno na živce, so vseeno pripravljeni trpeti očetovo nenavadno obsedenost.

Toda letošnji božič bo kljub vsemu drugačen. V sosesko se namreč preseli prodajalec avtomobilov Buddy Hall (Danny DeVito), ki je tako kot Steve odločen, da bo postal lokalni kralj božiča. Njuno rivalstvo kmalu postane nevzdržno, toda kako se bo vse skupaj končalo?

Danny DeVito. Foto: Rotten Tomatoes "Sam se vedno lotim tistega, kar me pritegne. Tudi Bitka za božič me je. Zelo mi je všeč, ker gre za povsem družinski film, ki ponuja zabavo tako za otroke kot odrasle. Super je videti tako spor kot komedijo. Če boste po nakupovanju daril potrebovali odmor, vam toplo priporočam, da si vzamete uro in pol ter ogledate film," je v intervjuju za Cinema film komentiral Danny DeVito.

Kaj pa ga je navdušilo pri sami zgodbi? "Mislim, da še nikoli prej nisem posnel filma, ki bi ga lahko gledala vsa družina. Že to je veliko pripomoglo. Sicer pa govori o moškem, ki ima sanje, ki je simpatičen, obenem pa gre za zgodbo o uspehu. Vem, da otroci uživajo v takšnih zgodbah, obenem pa ima tudi zelo dobro sporočilo. Res mislim, da potrebujemo takšen film bolj kot kadarkoli prej. Veliko časa in energije porabim za snemanje najrazličnejših filmov. Zelo rad sem slab fant v filmih in rad delam vse različne žanre, grozljivke, komedije in pomembne ali kriminalne drame. Toda družinski filmi so najbolj nagrajujoča izkušnja. Rada gledam veselje na otroških obrazih, ko se vživijo v take filme. To je čarobno."

Matthew Broderick in Danny DeVito Foto: Rotten Tomatoes Pika na i pa je bil dober odnos s soigralcem Matthewem. "Sicer ga prej nisem dobro poznal, sem pa vedno občudoval njegovo delo. Krasno sva se ujela in vzpostavila odličen odnos. Pri improvizaciji sva zelo dobro sodelovala, in to že prvi dan snemanja. Mislim, da imava enak ritem dela, čeprav sem jaz malo bolj ekstremen pri vsem," je razkril zvezdnik.

Za konec je izdal, da je imel tudi sam v resničnem življenju nesrečni pripetljaj z eno od sosed: "Najhuje je bilo, ko smo imeli pred leti rojstnodnevno zabavo za hčerko Gracie na našem dvorišču in je soseda poklicala policijo. Policisti so prispeli do vhodnih vrat in rekli, da so se sosedje pritožili zaradi divje zabave. Prosil sem jih, ali bi mi jih lahko pomagali obvladati. Sprehodili smo se skozi hišo na vrt in tam so se igrali sedem- in osemletniki ob bazenu z mamicami in očeti, ki so klepetali, ter dvema reševalcema. Policisti so ob pogledu nanje nejeverno zmajevali z glavami in se smejali ter se mi na koncu tudi opravičili."

Družinsko komedijo Bitka za božič (Deck the Halls) si boste na Planetu lahko ogledali nocoj ob 21.50. Pred tem si lahko ob 20. uri ogledate romantično komedijo Božična priložnost (A Chance for Christmas), ob 23.30 pa ji bo sledila romantična komedija Pravljični božič (A Storybook Christmas).

Spremljajte nas na družbenih omrežjih Facebook, Instagram, Twitter in YouTube.