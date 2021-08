Zvezdnika niso spustili v njegov lastni hotel

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Nocoj ob 21. uri si boste na Planet 2 lahko ogledali dramo Biti Flynn (Being Flynn), v kateri blesti Robert De Niro. Filmski zvezdnik je imel na snemanju tega filma tudi zelo zanimivo izkušnjo v svojem lastnem hotelu.

Robertu De Niru so med snemanjem filmske uspešnice Biti Flynn preprečili vstop v njegov luksuzni hotel, saj so ga varnostni uslužbenci zamenjali za brezdomca.

V filmu je igralec odigral vlogo pisatelja, ki se težko preživlja in dela v zavetišču za brezdomce. Za vlogo se je tako uspešno preobrazil, da ga varnostniki v hotelu The Greenwich v New Yorku sploh niso prepoznali. Tja se je namreč odpravil naravnost s snemalnega prizorišča.

Vseeno pa De Niro, ki je solastnik prestižnega hotela, svojim uslužbencem ni zameril, saj je bil predvsem zadovoljen, da odlično opravljajo svoje delo. "Nikogar nisem krivil, ker me niso spustili noter. Tudi sam si ne bi želel v hotelu imeti nekoga, ki bi bil videti tako. Poleg tega sem vedel, da me ne bodo prepoznali," je o zanimivi izkušnji razkril De Niro.

Film Biti Flynn (Being Flynn) z Robertom De Nirom, Paulom Danom in Julianne Moore bo na Planet 2 na sporedu nocoj ob 21. uri. Na Planetu pa vas nocoj čakata serija Umori v gorah in resničnostna oddaja Poroka na prvi pogled.

Spremljajte nas na omrežjih Facebook, Instagram, Twitter in YouTube.