Zvezdnik se je želel v zaporu sestati s kriminalcem, a mu policija tega ni dovolila

Na Planetu si boste nocoj ob 20. uri lahko ogledali akcijsko kriminalno dramo Kralj tatov (King of Thieves), ki je obenem premiera meseca. V njej bodo nastopili Michael Caine, Jim Broadbent, Ray Winstone, Tom Courtenay, Paul Whitehouse, Charlie Cox, Francesca Annis in Kellie Shirley. Michael Caine je v intervjuju spregovoril o upokojitvi, igranem liku, razkril pa je tudi svoje mnenje o kriminalu in dinamiki med soigralci na snemanju.

Akcijska kriminalna drama Kralj tatov pripoveduje zgodbo o neverjetni tolpi upokojencev, ki so organizirali spektakularni rop v Hatton Gardnu v Londonu za veliko noč leta 2015. V tolpi je oskarjevska elita, in sicer Michael Caine, Jim Broadbent in Tom Courtenay, v središču pa neverjetna resnična zgodba o ropu diamantov v Hatton Gardnu, ki velja za eno največjih v britanski zgodovini.

Skupina starejših moških, upokojencev v poznih 60. in 70. letih, je iz sefa v Hatton Gardnu v Londonu ukradla za 200 milijonov funtov dragocenosti. Rop so dodelali do podrobnosti in v nekaj fazah. Prvič so v sef vstopili v četrtek zvečer in prišli ven naslednje jutro, znova so šli v sef v soboto zvečer in prišli ven na veliko noč.

Michael Caine, Jim Broadbent, Tom Courtenay, Paul Whitehouse in Ray Winstone. Foto: IMDb Michael Caine je danes star že 89 let. Dobitnik oskarja velja za enega najboljših igralcev v Angliji in nasploh, pred sodelovanjem pri kriminalni drami Kralj tatov pa je že napovedal, da ne bo več sprejemal glavnih vlog in da se bliža upokojitvi. "Kje se je zataknilo?" je bilo prvo novinarjevo vprašanje za The Guardian. Zvezdnik je odgovoril: "Svoje delo imam preprosto preveč rad, da bi ga opustil. Doživljal sem sicer tako vzpone kot padce, ampak z nečim moraš služiti. Ko sem gledal nazaj, je bilo vmes vedno nekaj padcev, ki pa jih je naslednji vzpon zasenčil. In zaradi teh se počutim, kakor da bi bil rojen pod srečno zvezdo."

O samih likih, ki pripovedujejo zgodbo akcijske kriminalne drame, je povedal: "Ti možje so bili zelo posebni. Karakterji in pol. Vsi so imeli kartoteko, ampak vseeno sem pri vsakem našel neko zabavno lastnost." Obenem je razkril, da se je želel tudi v živo sestati s kriminalcem, ki je izvedel rop in ki ga je upodobil, a mu tega policija ni dovolila. Ampak tudi iz tega se je izcimilo nekaj dobrega, je v nadaljevanju pojasnil igralec.

"Njegova hči je namreč izvedela, da bom igral njenega očeta, in dejala, da bom pri tem gotovo preveč običajen. In to mi je dalo namig, kako bi se izražal on. Vedel sem, da prihaja iz središča Londona, poročil pa se je s premožno žensko iz južnega dela in z njo živel v tistem predelu. Oba sta se tako verjetno vedla kot bogataša, zato sem popravil svoj naglas." To je igralcu prineslo tudi dodaten izziv, saj je razkril: "Na račun tega sem moral 120-krat ponoviti določene prizore, ker Američani niso razumeli, kaj sem želel povedati."

Film ne poskuša zanikati slabosti kriminalnih dejanj, kar podpira tudi Michael Caine, ki je tudi sam odraščal v naselju, prežetem z njimi. O tem je razkril: "Sam sem bil nežna duša, moji prijatelji pa so hodili ven in običajno koga pretepli. Eden od teh je na koncu tudi moril, jaz pa sem na njem osnoval lik, ki sem ga igral v filmu Get Carter. Seveda ga je označil za kup dreka."

Oskarjev nagrajenec ima glede kriminala sicer svoje mnenje: "Za začetek mislim, da nimamo dovolj policistov. Med odraščanjem sem vsak dan videl kakšnega kriminalca. Kar zadeva družbo, menim, da je nekaj hudo narobe. Priča smo lahko ubojem in krajam. Z zadnjimi pa se vse začne. Tisti, ki ne dobijo službe, začnejo krasti in služiti denar na tak način. Nato pa se vse skupaj stopnjuje zaradi rivalstva. Tako je po mojem mnenju zelo pogost vzrok zanj prav revščina."

Glavni zvezdnik je intervju sklenil z bolj veselim razodetjem. Razkril je namreč, kako je bilo sodelovati s tako uspešno in prepoznavno ekipo igralcev: "Z njimi sem sicer že sodeloval, ampak tokrat smo se res imeli odlično. Med nami ni bilo ne duha ne sluha o klasičnem moškem temperamentu, niti običajne tekmovalnosti."

Kriminalno dramo Kralj tatov si na Planetu lahko premierno ogledate nocoj ob 20. uri. Za tem ne zamudite še filma Časovna zanka (Looper), ki se bo začel ob 22. uri. Druge vsebine si brezplačno lahko ogledate na Planeteka.si.