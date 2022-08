Zvezdnik razkril šokantno zgodbo o svojem očetu

Zgodba filma Ovaduh (Snitch) so navdihnili resnični dogodki in govori o očetu, ki postane ovaduh za ameriško agencijo za boj proti drogam, da bi osvobodil sina, ki se je zapletel s preprodajalci mamil.

Igralec Dwayne Johnson je v intervjuju za Risen Magazine povedal, da je v vlogi glavnega junaka filma našel tudi del sebe. "Bil sem ganjen in navdihnjen, a bistveno je, da bi tudi sam naredil vse, da zaščitim svojega otroka. To, kar je naredil on, pa je še bolj impresivno," je povedal igralec o svojem liku iz filma.

V intervjuje je nato spregovoril tudi o svojem očetu. Novinarja je zanimalo, kaj najbolj ceni od tistega, kar je oče storil zanj.

"Cenim, da je dal vse od sebe, da me je imel rad z vsem svojim srcem. To govorim zato, ker so mojega očeta vrgli iz hiše, ko je bil star trinajst let. Moja babica se je po smrti njegovega očeta ponovno poročila. Bil je božični dan in njen takratni mož je bil alkoholik, napil se je in uriniral po puranu. Moj oče ga je zaradi tega udaril z lopato po glavi, da je omedlel. To je resnična zgodba."

"Prišli so policisti, ki so sklenili, da bi bilo najbolj modro, da babica odloči, kdo od njiju ostane in kdo mora od hiše. Skrbelo jih je namreč, da se bosta pobila, če bosta še naprej živela pod isto streho. Babica je pogledala mojega očeta in mu rekla: 'V redu, pripravi kovčke.' Imel je komaj 13 let in to ga je močno zaznamovalo za vse življenje. Torej kot oče in kot sin lahko cenim sposobnost očeta, da me je imel rad, ne glede na to, da nikoli ni bil ljubljen," je razkril filmski zvezdnik, ki ga lahko nocoj ujamete na Planetu.

Akcijo Ovaduh (Snitch) z Dwaynom Johnsonom in Susan Sarandon si boste na Planetu lahko ogledali NOCOJ ob 21. 50. Pred tem ne zamudite premiere meseca John Wick 2 s Keanujem Reevesom.

Še več vsebin vas čaka na Planeteka.si. Spremljajte nas tudi na omrežjih Facebook, Instagram, Twitter in YouTube.