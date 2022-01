Za pripravo na vlogo je igralec intervjuval norce #video

Damon Wayans igra v filmu v vlogi majorja Bensona Winifreda Payna, ki je čustveno ne ravno najbolj uravnovešen vojni veteran in pravi ubijalski stroj. S ponosom je služil svoji domovini, ko pa zmanjka sovražnikov, ga odslovijo in tako se mora privaditi na življenje v civilu. Kmalu ima pred seboj nov izziv. Skupino nediscipliniranih in nezainteresiranih otrok mora spremeniti v bojevnike ter jih popeljati do zmage na mladinskih vojaških igrah. Mu bo uspelo?

Damon Wayans je v začetku intervjuja najprej razkril, da njegovi otroci niso ravno najbolj navdušeni, ko se mora pripravljati na vlogo, po tem pa je dodal še: "Ljudje te doma ne obravnavajo kot zvezdo. Večkrat slišim, naj odnesem smeti kot kaj drugega."

Igralec je nato spregovoril o tem, kako je za vlogo izoblikoval glas majorja Payna, ta je namreč kombinacija dveh glasov oseb, s katerima je že sodeloval. Ob tem je poudaril, da je lahko glas prevzel brez posebnih priprav in da to zanj ni pomenilo ovire. Je pa Damon razkril, da je pred snemanjem pogledal veliko filmov s podobno vsebino, da je tako lahko bolje spoznal vlogo vojaškega inštruktorja vaj.

"Odšel sem tudi v vojaško bazo Camp Pendleton, kjer sem preživel en teden in tudi intervjuval nekatere od teh norcev," kot je z nasmehom označil inštruktorje. Razkril je tudi, kaj se je od njih naučil: "Gre za miselno igro, s katero te poskušajo pripraviti, da nekaj narediš ali pa da te zlomijo." V nadaljevanju je pojasnil, da je bistveno, da postaneš marinec tako s svojimi dejanji kot s svojo miselnostjo. "Postati moraš marinec, ki ostaja zbran in osredotočen ne glede na dogajanje okoli," je še dodal.

Damon je v nadaljevanju intervjuja priznal, da se je med nastajanjem filma zelo zabaval, čeprav pogoji za snemanje niso bili idealni: "Bilo je zelo vroče in vlažno. Dva tedna smo snemali pri 41 °C in 98 odstotkih vlažnosti." V nadaljevanju intervjuja je novinar igralca povprašal še o tem, ali se lažje vživi v vlogo po tem, ko si obleče ustrezen kostum. Damon je dejal: "Da, zagotovo je precej lažje postati oseba, ki jo igraš. Pravzaprav se šele na prizorišču snemanja vsi delčki tvoje vloge povežejo v smiselno celoto."

Novinarja je nato zanimalo, ali pogoste ponovitve snemanja prizorov ukradejo zabavo in užitek. "Ne. 10 let sem delal kot komik, zato imam pred seboj vedno navidezno občinstvo, lahko pa tudi predvidim, kako smešno bo videti neka stvar. Predvsem pa zelo rad igram in ob tem improviziram. Ob vsaki ponovitvi se tako spomnim še kaj novega. Zame ni nikoli dovolj samo napisan scenarij, četudi sem jaz njegov avtor," je razkril igralec.

V nadaljevanju intervjuja je igralec razkril, da svojo humornost črpa zlasti iz opazovanja značajev drugih ljudi. "Nato vidiš, kaj je res zabavno in kako lahko to povzdigneš na drugo raven," je še pojasnil. Damon je nato dodal, da četudi velja za komika in človeka, ki mora ljudi nasmejati, nikoli ne čuti pritiska. "Zabaven sem samo takrat, ko se sam odločim, da želim biti. Enkrat sem polil človeka, ki je nenehno želel, da ga zabavam. To je bilo zabavno meni," je priznal z nasmehom. Ob koncu pa je dodal še to, da sicer zelo redko pije, ker se zatem počuti neprijetno.

