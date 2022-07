Vas zanima, kako je posneti film samo z žensko igralsko zasedbo?

Nocoj si boste na Planetu lahko ob 21.45 ogledali komično dramo Ženske (The Women). V glavni vlogi bo poleg Annette Bening in Eve Mendes nastopila tudi Meg Ryan, ki je v enem izmed intervjujev razkrila, zakaj je na snemanju tega projekta vztrajala skoraj 15 let in pa kako je bilo snemati film z igralsko zasedbo, ki so jo sestavljale same ženske.