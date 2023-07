V soboto vas na Planetu čaka ta simpatična francoska drama

Film Harmonija ljubezni (In Harmony) pripoveduje zgodbo o Marcu Guermontu (Albert Dupontel), zelo iskanem filmskem kaskaderju na konjih. Njegovo življenje se drastično spremeni, ko doživi hudo nesrečo med snemanjem filma. Posledica nesreče je, da postane paraplegik in se mora soočiti z novimi življenjskimi omejitvami.

Foto: promocijsko gradivo

Kot da to ne bi bilo dovolj, ima Marc težave še s svojo zavarovalniško družbo, ki ga poskuša prevarati in mu ne priznati upravičene zavarovalnine. To še dodatno poveča njegovo zagrenjenost in jezo.

Marc zato komaj čaka prihod svojega zavarovalniškega svetovalca, ki naj bi rešil njegove težave. Ko se ta oseba končno prikaže na vratih, se na njegovo presenečenje izkaže, da je to zelo očarljiva ženska po imenu Florence Kernel (Cécile de France).

Foto: promocijsko gradivo

Medtem ko se Marc trudi obvladati svojo jezo in zagrenjenost zaradi nakopičenih težav, s katerimi se sooča, začne med njim in Florence nastajati posebna vez. Njena prisotnost Marcu postopno razkriva, da so nekatere stvari v življenju morda pomembnejše, kot je sprva verjel.

Film Harmonija ljubezni (In Harmony) si bo ste na Planetu lahko ogledali v soboto ob 22. uri. Pred tem pa ne zamudite družinske uspešnice Medvedek Paddington 2 (Paddington 2).

