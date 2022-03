V Slovenijo je prispel Batman, Ljubljana je postala Gotham

Robert Pattinson v svoji skoraj že ikonični podobi Bruca Wayna je tamačen, izjemen in preprosto takšen, da pusti velik vtis na gledalcih. On je pravica, on je maščevanje in on je detektiv. V celotni podobi filma je nekaj izjemno zmagovalnega.

Batmana so gledalci v Sloveniji pozdravili v velikem slogu in v vseh kinih je bila izkušnja zanimiva in posebna, prvih projekcij pa se je udeležilo tudi kar nekaj znanih obrazov. V vseh Cineplexxih po Sloveniji so potekali Večeri superjanov, Royal Night of Action se je zgodil v Mariboxu, v ljubljanskem Koloseju so obiskovalci Batmana pozdravili na premieri Hitradia Antena, v Kinu Bežigrad pa si je film ogledal tudi Batman sam.

Ljubljana

Se je pa že dan pred premiero, v sredo, 2. marca, del Ljubljane prelevil v mesto Gotham. Na najvišji poslovni stavbi v Sloveniji – Kristalni palači, se je namreč pojavil vsem poznan klic Batmanu – svetlobni znak. Fotografije so se vrstile po socialnih omrežjih, veliko ljudi je opazilo svetlobno projekcijo tega DC junaka, enaka pa je sočasno potekala tudi v Zagrebu in Beogradu, kar je bila izredna in spektakulatna najava tega težko pričakovanega filma.

Zagreb

BATMAN je nedvomno film, ki ga v tem vikendu ne smete zamuditi v kinih po Sloveniji.

Spremljajte nas na omrežjih Facebook, Instagram, Twitter in YouTube.