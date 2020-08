Ustvarjalca tega filma sta se za las izognila katastrofi 11. septembra

Nocoj ob 22.15 si boste na Planetu lahko ogledali odbito komedijo Ted 2, v kateri nastopa Mark Wahlberg, za scenarij, režijo in glas nenavadnega plišastega medvedka Teda pa je poskrbel komik Seth MacFarlane. Poleg filma Wahlberga in MacFarlana druži še podobna zgodba 11. septembra 2001, ko sta se za las izognila smrti.

Filmski zvezdnik Mark Wahlberg je 11. septembra 2001 želel z nekaj prijatelji leteti iz Bostona v Los Angeles. Sedeli bi ravno na letalu, ki je bilo pozneje ugrabljeno in s katerim so izvedli teroristični napad. V zadnjem trenutku pa so spremenili načrte in se odločili, da bodo raje odpotovali v Toronto v Kanado na filmski festival.

Šele iz Toronta so pozneje leteli proti Los Angelesu. Prav to jim je rešilo življenja, vseeno pa Wahlberga dogodek še vedno preganja v sanjah. Wahlberg je v enem od intervjujev razmišljal, kaj bi bilo, če bi se s prijatelji znašel na tem letalu. "Zagotovo bi poskušali nekaj storiti, se zoperstaviti teroristom. O tem sem sanjal več kot petdesetkrat."

Smrti pa se je za las izognil tudi Seth MacFarlan, ki bi se moral z Rhode Islanda 11. septembra 2001 vrniti v Los Angeles. Na srečo mu je agent dejal, da ima let ob 8.15, čeprav je bil odhod predviden pol ure prej. Ko je prišel na letališče, so mu rekli, da so se potniki že vkrcali in da bo moral počakati na naslednji let.

Uro pozneje je prav letalo, ki ga je zamudil, priletelo v eno od stolpnic Svetovnega trgovinskega centra. Ko je slišal, kaj se je zgodilo, je hitro poklical starše in jim sporočil, da je z njim vse v redu.

"Imel sem rezerviran let, a sem večer prej nekaj popil. Prav zaradi mačka sem letalo zamudil za približno deset minut. Mislim, da je nauk te zgodbe, da je alkohol moj prijatelj," se je pošalil komik in se obenem zahvalil agentu, ki mu je takrat povedal napačen čas odhoda letala.

Usoda je nato hotela, da sta oba hollywoodska zvezdnika združila moči pri snemanju odbite komedije Ted.

