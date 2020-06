To je razlog, da je igralka med fotografiranjem kričala od strahu #video

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Danes ob 14. uri si boste lahko na Planetu ogledali oddajo Ellen. Gostja bo igralka Reese Witherspoon, ki je v pogovoru razkrila podrobnosti o tem, kako je na podelitvi zlatih globusov prišla do šampanjca Beyonce in Jaz Z-ja, spregovorila pa je tudi o poziranju s kačo.

Ellen in igralka Reese Witherspoon sta se v oddaji spomnili svojega srečanja na podelitvi nagrad zlati globus. Voditeljica je povedala, da je zaradi Reese zmanjkovalo pijače tudi pri sosednjih mizah. Za mizo, kjer je sedela Ellen, so imeli šampanjec, ki sta ga prinesla Beyonce in Jaz Z, a si ga je nato prilastila igralka.

"Opazila sem, da imata svoj šampanjec, na naši mizi pa je ravno zmanjkalo vode. Tudi Jennifer Aniston je bila žejna, zato sem pač šla do Jay Z-ja in ga vprašala, ali lahko dobim kakšen kozarček šampanjca," je nasmejano razlagala Reese.

Voditeljica je v oddaji pokazala igralkino fotografijo, na kateri pozira s kačo. Reese je povedala, da to ni bila njena ideja in da se med fotografiranjem ni počutila najprijetneje: "Nisem bila sproščena. Zakričala sem res, res, res naglas." Voditeljica je nato pokazala še posnetek svojega srečanja z ogromno kačo, ki jo je v eno od preteklih oddaj prinesel eden od gostov. Tudi ona je dejala, da sta jo ob držanju kače prevevala strah in nelagodje.

Utrinek pogovora Ellen z igralko Reese Witherspoon si lahko ogledate v spodnjem videu, več pa v oddaji Ellen danes ob 14. uri na Planetu.

