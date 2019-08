To je eden najboljših filmov 21. stoletja

Mesečina (Moonlight) je tankočutna biografska zgodba o odraščanju v revnem predelu Miamija. V treh življenjskih obdobjih spremljamo Chirona, ki živi z materjo odvisnico, starševsko praznino v njegovem življenju pa zapolni lokalni razpečevalec mamil. Deček je zaradi svoje rahločutnosti pogosto tarča napadov drugih fantov, izjema je le vrstnik Kevin. Odkrivanje in prikrivanje lastne identitete ustvari intimno in niti najmanj klišejsko zgodbo.

Mahershala Ali je bil nagrajen z oskarjem za najboljšo stransko vlogo

Film je režiral Barry Jenkins, ki stoji tudi za filmom Šepet nežne ulice (If Beale Street Could Talk), oba celovečerca pa sta bila nagrajena z oskarji. Mesečina se lahko pohvali s kar tremi prestižnimi kipci, ki jih je dobila v kategorijah najboljšega filma in najboljšega prirejenega scenarija, z oskarjem pa je bil nagrajen tudi stranski igralec Mahershala Ali, ki je dve leti kasneje kipec dobil tudi za vlogo v filmu Zelena knjiga (Green Book). Mesečina je tudi prvi film s temnopolto igralsko zasedbo, ki je dobil oskarja, in eden najbolj nagrajenih leta 2017, poleg številnih nagrad je prejel tudi zlati globus, britansko bafto in nagrado igralskega ceha.

V Mesečini igra tudi Janelle Monae, ki je tudi uspešna glasbenica.

Nastanek filma je navdihnila gledališka igra Tarella Alvina McCraneyja, časnik The New York Times pa ga je celo označil za enega od dvajsetih najboljših filmov 21. stoletja do zdaj.

Mesečina bo premierno na slovenskih televizijah predvajana v nedeljo, 25. avgusta, ob 22.15 na Planetu.

