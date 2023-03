Teh filmov ta konec tedna ne smete zamuditi

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Ob koncu tedna se bomo na Planetu sprostili ob zabavnih filmih. V petek ne zamudite odbite komedije Legende v Vegasu, v soboto po kvizu Milijonar bo na sporedu komedija Modna pepelka (After the Ball), v nedeljo ob 20. uri pa vas čaka akcijski triler 22 milj z Markom Wahlbergom, ki je Planetova filmska premiera meseca.

V petek ob 19.45 vas na Planetu čaka komedija Legende v Vegasu (Last Vegas), v kateri Michael Douglas, Robert De Niro, Morgan Freeman in Kevin Kline obiščejo Las Vegas, da bi priredili fantovščino še zadnjemu neporočenemu kolegu.

Foto: promocijsko gradivo

V soboto bo po kvizu Milijonar ob 21.30 na sporedu še komedija Modna pepelka (After the Ball), v kateri se mlada modna oblikovalka (Portia Doubleday iz serije Mr. Robot) znajde pod krinko, da bi pomagala rešiti družinski posel pred hudobno mačeho in polsestrama. V filmu igra tudi Chris Noth, ki se ga spomnimo kot Živine iz serije Seks v mestu.

V nedeljo pa bo za izvrstno zabavo poskrbela filmska premiera meseca, ob 20. uri bo na sporedu akcijski triler 22 milj (Mile 22) z Markom Wahlbergom v glavni vlogi.

Foto: promocijsko gradivo

Ta igra Jamesa Silvo, operativca najbolj cenjene enote Cie, ki mora s pomočjo tajne skupine komandosov poiskati in pripeljati na varno moškega, ki poseduje izredno občutljive informacije. Te bi v napačnih rokah ogrozile številna življenja, zato se James zaveda, da bodo potrebna velika žrtvovanja, če želi misijo uspešno opraviti. Vohunske igre so namreč neusmiljene …

Prav tako v nedeljo bo ob 22. uri na sporedu še akcijski film Plačanci (Expandables).

