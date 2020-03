Tako je igralec kar sam posnel najbolj vratolomne prizore #video

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Nocoj ob 20. uri si boste lahko na Planetu ogledali film Bournova zapuščina (The Bourne Legacy), v katerem se je v glavni vlogi namesto Matta Damona preizkusil Jeremy Renner, igralec, ki je bil že dvakrat nominiran za prestižno nagrado oskar. Zanimivo je, da je Renner večino vratolomnih prizorov odigral kar sam. Preverite, kako.

Jeremy Renner, ki je v četrtem filmu o Jasonu Bournu v glavni vlogi nadomestil Matta Damona, je kar 95 odstotkov vseh kaskaderskih prizorov odigral sam. Izjema so bile le nekatere kaskaderske točke z motorjem. To se je na koncu izkazalo tudi kot zelo pametna poteza, saj je ravno pri snemanju teh prizorov eden od kaskaderjev utrpel nekaj lažjih poškodb.

"Vsak snemalni dan je bil fizično zahteven, vendar je bilo delo zelo vznemirljivo. Če bi čutil, da bi lahko neko stvar naredil boljše, bi zahteval, da to posnamemo še enkrat. Na primer prizor, ko plezam po hiši in nato vanjo vstopim, je bil zelo zahteven, ker ga je bilo treba posneti brez rezov z eno kamero, ki me je spremljala. Posnetek je moral biti brezhiben. Na koncu smo uporabili tretji posnetek, čeprav smo ga na mojo željo posneli kar 25-krat," je o svojih kaskaderskih izzivih povedal igralec.

Snemanje zgoraj omenjenega prizora si lahko ogledate na 5.17, v videu pa je prikazano tudi snemanje drugih vratolomnih in fizično zahtevnih prizorov.

Film Bournova zapuščina sicer odlikuje tudi izjemna igralska zasedba z Edwardom Nortonom in Rachel Weisz. Rachel je tudi soproga aktualnega Jamesa Bonda Daniela Craiga. Ko jo je ta enkrat obiskal na snemalnem prizorišču, je eden od producentov v šali dejal, da je skoraj neverjetno, da sta na istem mestu dva tako izjemna tajna agenta.

Film Bournova zapuščina (The Bourne Legacy) si lahko ogledate NOCOj ob 20. uri na Planetu.

