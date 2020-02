Tako je zvezdnica v eni uri dobila popolno preobrazbo #video

Igralki so za vlogo nevsakdanje varuške Nanny MCphee naredili obrazno protetiko, gostejše obrvi, lasuljo in ustne proteze. Po nekaj snemalnih dneh so se že tako izurili, da so za popolno preobrazbo Emme Thompson potrebovali le malo več kot eno uro, kar je redkost ob tako obsežnih preobrazbah v filmskem svetu.

Emma Thompson kot varuška Nanny Mcphee

Presenetljivo je tudi to, da je glavni oblikovalec maske Peter Swords King videz glavne junakinje zasnoval že v prvem poskusu. Običajno mojstri ličenja oblikujejo več različnih mask, preden se odločijo za končno različico.

Kako je potekala preobrazba igralke Emme Thopson v čudežno varuško, si lahko pogledate v spodnjem videu:

Družinsko komedijo Nanny McPhee – Vrnitev čudežne varuške si na Planetu lahko ogledate NOCOJ ob 20. uri.

