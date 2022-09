Tako je igralec izgubo las za to vlogo spremenil v zabavno doživetje

Nocoj ob 22.30 si boste na Planetu lahko ogledali akcijski triler Hitman: Agent 47. V njem bodo v glavnih vlogah nastopili Rupert Friend, Zachary Quinto in Hannah Ware. Rupert Friend je v enem intervjuju razkril, kako se je prvič v karieri znašel v akcijski vlogi in zakaj je v preobrazbi, med katero si je moral pobriti lase, zelo užival.

Film Hitman: Agent 47 je nastal na podlagi videoigre, pripoveduje pa zgodbo o Agentu 47, ki je bil spočet z genskim inženiringom in tako ustvarjen kot popoln stroj za ubijanje. Predstavlja vrhunec desetletij raziskav in je obdarjen z močjo, hitrostjo, vzdržljivostjo in inteligenco brez primere. Njegova zadnja tarča je korporacija, ki namerava odkriti skrivnost njegove preteklosti in ustvariti vojsko morilcev, še močnejših od njega. S pomočjo mlade ženske (Hannah Ware) se elitni morilec spoprime z razkritji o lastnem izvoru v epski bitki s svojim najsmrtonosnejšim sovražnikom (Zachary Quinto).

Rupert Friend je v intervjuju za Entertaiment Weekly priznal, da je pred začetkom filma tudi on igral videoigrico, kar pa mu ni šlo dobro od rok: "Veliko časa sem potreboval, da sem uspešno osvojil vse ukaze. Srčno upam, da sem se v filmu precej bolje odrezal," je še dodal.

Za uprizoritev Agenta 47 je moral Rupert drastično spremeniti svoj videz − obriti si je moral namreč glavo. "Pred začetkom preobrazbe sem imel dolge, razmršene lase. Med britjem las smo vsako vmesno fazo dokumentirali s fotografijo, saj sem želel videti, kakšen bi bil z določeno dolžino. Igrali pa smo se tudi z brki in brado ter testirali vse možne kombinacije. Tako je bil celoten dan moje preobrazbe zelo zabaven," je razkril.

Rupert Friend po preobrazbi v vlogi Agenta 47. Foto: IMDb Igralec se je z igranjem te vloge prvič preizkusil v snemanju akcije. Novinarja je zanimalo, zakaj se je odločil za tak preskok. "Tega nisem planiral. Mislim, da je načrtovanje kariere v filmski industriji povsem odveč. Sam sem se že pri 20 letih odločil, da se bom prepustil toku, ki me je tako pripeljal tudi do akcije," je pojasnil. Razkril pa je tudi:

"Zanimivo se mi zdi samo, da se je to zgodilo šele zdaj, saj me je pri sedmih letih prav akcijski film o Indiani Jones tako navdušil, da sem se odločil, da bom postal igralec."

Glavni igralec pa je novinarju za konec odgovoril še na vprašanje, kaj bi kot sedemletnik storil, če bi mu povedali, da bo igral v filmu Hitman: Agent 47. "Povsem bi znorel od veselja, predvsem zato, ker bi vedel, da bi lahko počel vse te stvari in streljal s pištolo."

