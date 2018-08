Ta teden kar tri epizode Ženske zapored!

Gledalci in gledalke bodo lahko od torka do petka uživali v kar treh epizodah priljubljene turške serije Ženska! Na sporedu bodo tako tri epizode zapored, že prihodnji teden pa se obeta razburljivi zaključek serije, hkrati pa si bodo lahko oboževalci turških serij ogledali tudi novost, veliko uspešnico Istanbulska nevesta.

Priljubljena serija Ženska se počasi bliža razburljivemu finalu. Zadnji del Ženske bo na sporedu konec avgusta, gledalci in gledalke pa si bodo lahko ta teden (od torka, 21. avgusta, do petka, 24. avgusta) ogledali kar tri epizode zapored. Ženska se bo tako na Planetu začela že ob 19.05, ob 20. uri bo na sporedu naslednji del, tretji pa ob 21. uri.

Spored predvajanja serije Ženska na Planetu:

- v torek, 21. avgusta, ob 19.05, 20.00 in 21.00,

- v sredo, 22. avgusta, ob 19.05, 20.00 in 21.00,

- v četrtek, 23. avgusta, ob 19.05, 20.00 in 21.00,

- v petek, 24. avgusta, ob 19.05, 20.00 in 21.00.

Na Planetu bomo sicer predvajali vse dele serije, ki so bili posneti. Že v ponedeljek, 27. avgusta, na spored prihaja nova serija Istanbulska nevesta, ki bo brez dvoma navdušila gledalce, jesensko televizijsko dogajanje pa bo zaznamoval tudi nov resničnostni šov Bar.

Spremljajte nas na omrežjih Facebook, Instagram, Twitter in YouTube.