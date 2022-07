Ta igralec ne zna držati jezika za zobmi, kar ga v življenju tepe

Nocoj ob 21.40 si boste na Planetu lahko ogledali akcijsko kriminalko Zaznamovan za smrt (Marked for Death), v kateri v glavni vlogi nastopa Steven Seagal. V enem izmed intervjujev je spregovoril o tem, kako v zahvalah ni bil izpostavljen kot delni pisec scenarija in kako ga v življenju tepe, ker ne zna držati jezika za zobmi.

Steven Seagal bo v akcijski pustolovščini Zaznamovan za smrt (Marked for death) nastopil v vlogi Johna Hatcherja, nekdanjega agenta agencije DEA, ki se po dolgem času vrne domov. Svojo staro sosesko najde popolnoma uničeno, krivec za opustošenje pa je preprodajalec mamil Screwface. Ta je prav Hatcherja in njegovo družino zaznamoval za smrt. Vendar Screwface očitno ne ve, da ima opravka s Stevenom Seagalom …

Steven Seagal v prizoru iz filma Zaznamovan za smrt Foto: IMDb

V enem izmed intervjujev je Steven Seagal priznal, da je pisanje scenarijev ena njegovih večjih strasti, s katero se zelo rad ukvarja in za katero misli, da jo opravlja najboljše. Igralec je poudaril, da je bil udeležen pri pisanju scenarija za film Zaznamovan za smrt (Marked for Death), česar glavni vodje snemanja niso prepoznali, kar je pojasnil: "Za to sicer nisem dobil nobenih zaslug, ker so scenaristi običajno takšni, da igralcev pri svojem delu ne jemljejo resno. O tem bi lahko rekel samo, da ne marajo igralcev, ki mislijo, da so scenaristi. Enako velja tudi za režiserje. Na žalost tako gledalci ne bodo nikoli vedeli, da sem večino scenarija napisal sam."

Novinar se je ob tem spotaknil ob direktnost igralca, zato ga je zanimalo, kolikokrat ga je ta že privedla v težave. Steven Seagal je priznal, da se je v negativni situaciji znašel ravno dan pred intervjujem: "Prijatelj mi je zaradi moje neposrednosti sprašil zadnjico." Za zaključek je razkril še, da je zelo zvesta oseba, ki je najbolj naklonjena ljudem, ki mu stojijo ob strani tudi ob najtežjih trenutkih. Ob tem je izpostavil, da močno ceni tudi glavne producente filma Zaznamovan za smrt (Marked for Death), saj so med snemanjem poslušali njegova mnenja in komentarje.

