Sobotna akcija s Hitrimi in drznimi 5

V soboto ob 20. uri bo na Planetu peti del razburljivih Hitrih in drznih (Fast Five), v katerem se avtomobilskim dirkam pridružijo še strelski obračuni, pretepi in roparski podvigi - vse to v osupljivih akcijskih prizorih, ki se poigravajo z zakoni fizike.

Nekdanji policist Brian (Paul Walker) in kralj avtomobilskih vragolij Dom (Vin Diesel) znova združita moči v divji cestni akciji, ki ju popelje na ulice kaotičnega Ria de Janeira. Na begu pred zakonom se njuna skupina vročekrvnih voznikov znajde v smrtonosnem boju z neizprosnimi preprodajalci mamil in podkupljivimi poslovneži. Za navzkrižni ogenj poskrbi še izkušeni agent Luke (Dwayne Johnson), ki želi Doma na vsak način spraviti za rešetke, kar povzroči vrtoglave in smrtonosne pregone po brazilskih ulicah.

V filmu Hitri in drzni 5 (Fast Five) poleg Paula Walkerja, Vina Diesla in Dwayna Johnsona igrajo tudi Jordana Brewster, Tyrese Gibson, Ludacris in Gal Gadot. Film ima na spletni strani IMDb oceno 7,3 in je bil velikanska uspešnica v kinodvoranah, saj je zaslužil več kot 626 milijonov ameriških dolarjev in postal najbolj dobičkonosen film v franšizi Hitrih in drznih dotlej. Tudi proračun filma ni bil skromen (125 milijonov ameriških dolarjev).

Hitri in drzni 5 bodo na Planetu v soboto, ob 20. uri, ob 22.30 pa sledi še romantična zgodovinska drama Casanova s Heathom Ledgerjem.

