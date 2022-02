Russell Crowe: Takoj po branju scenarija sem vedel, da bo to odličen film #video

Nocoj si boste na Planetu lahko ob 20.45 ogledali kriminalno dramo Naslednje tri dni (Next Three Days), v kateri bodo v glavnih vlogah nastopili Russell Crowe, Liam Neeson in Elizabeth Banks. Film je režiral Paul Haggins, ki je z glavnima igralcema sodeloval v intervjuju na temo te uspešnice. Podrobnosti si lahko preberete in ogledate spodaj.

V začetku prispevka glavna igralca najprej komentirata samo zgodbo. Russell Crowe je povedal: "Zgodba pripoveduje o tem, kako je bila mlada ženska obtožena dejanja, ki ga ni storila." Elizabeth Banks je nato pojasnila: "Ta filmska zgodba odgovarja na vprašanje, ali samo stojiš ob nekom, ki ga sicer ljubiš, čeprav je nekaj naredil narobe, ali tudi nekaj storiš glede tega."

Russell Crowe in Elizabeth Banks v prizoru iz filma Foto: IMDb V nadaljevanju prispevka je spregovoril tudi režiser filma Naslednje tri dni (The Next Three Days) Paul Haggins. Predvsem je izpostavil profesionalnost glavnega igralca: "Johna igra Russell Crowe, ki je eden najboljših igralcev. Odigrati zna vsako vlogo, predvsem pa je blestel v tej. Velik del filma namreč zajema njegove izraze in to, kako razmišlja, kar se povsem ujema z likom, ki ga igra. Razmišlja namreč tako, kot bi v resnici lik, ki ga igra."

V intervjuju je razkril, da se je njegovega navdušenje navzela tudi glavna igralka Elizabeth Banks: "Gre za odlično igralko. Sicer je zapleten človek in zapletena igralka, ampak točno tako smo iskali. Potrebovali smo namreč nekoga, ki bo lep in imel sposobnost biti nekdo za sosednjimi vrati. Rad jo imam. Ima tudi neki ogenj v sebi, res lahko postane jezna in predstavi naša najtežja občutja. Pri tem svojo nalogo res izvrstno opravi."

Nato je tudi Elizabeth delila svoje mnenje o režiserju Paulu Hagginsu: "Odlično pri njem je bilo to, da ni samo režiral filma, ampak sodeloval tudi pri pisanju scenarija. To je pomenilo, da smo delali z nekom, ki je imel res jasno predstavo o tem, kako mora biti film na koncu videti. Vedel je, kaj hoče, in nam posledično dal tudi jasna navodila za delo. Igralci si namreč želimo dobrega vodje. Vedeti moramo, da smo v dobrih rokah. Paulu sem povsem zaupala in v ponos mi je bilo sodelovati z njim."

Prispevek je glavni igralec Russell Crowe sklenil s komentarjem: "Takoj, ko sem prebral scenarij, sem vedel, da gre za izjemen film. Naslednja stvar, ki sem se je zavedal, je bila že moja pot na snemanje v Pittsburgh."

Celoten pogovor z režiserjem in glavnima igralcema si lahko pogledate v spodnjem videoposnetku.

Kriminalno dramo Naslednje tri dni (Next Three Days) si lahko na Planetu ogledate nocoj ob 20.45. Ne zamudite pa tudi uspešnice, ki sledi ob 23.30 in nosi naslov Sabotaža (Sabotage). Več ekskluzivnih vsebin najdete tudi na Planeteka.si.

Spremljajte nas na družbenih omrežjih Facebook, Instagram, Twitter in YouTube.