Režiser je navdih za ta film črpal kar iz svojih sanj

Prejšnji teden ste si na Planetu lahko ogledali film Hitrost (Speed), v katerem sta blestela Sandra Bullock in Keanu Reeves. Nocoj se v nadaljevanju Hitrost 2: Brez kontrole (Speed 2: Cruise Control) iz prvotne zasedbe vračata samo Sandra Bullock in režiser Jan de Bont. Ta je priznal, da sprva ni nameraval posneti nadaljevanja, a ga je v to prepričal splet okoliščin.

Film Hitrost je namreč požel velik svetovni uspeh in zaslužil kar 350 milijonov ameriških dolarjev, kar je skoraj desetkrat več od proračuna, ki so ga imeli na razpolago. Medijska hiša Fox je bila zaradi tega tako zadovoljna, da je Janu de Bontu že prvi teden po izidu uspešnice zadala nalogo, naj posname nadaljevanje. Jan pa je ob tem naletel na težave, saj prvega dela ni posnel z mislijo, da bi mu lahko sledil drugi del, obenem pa niti ni menil, da obstaja možnost za to.

Želja podjetja Fox po nadaljevanju je bila zapisana tudi v drobnem tisku pogodbe, zato režiserju ni preostalo drugega, kakor da se loti dela. Vmes je sicer prebral kar nekaj ponudb za scenarije, a ga noben ni prepričal. Neke noči pa je v sanjah kar sam prišel na idejo za film.

Sanjal je namreč o križarki, ki trči v otok, posledice tega so predvidljivo uničujoče, prizor pa je bil tako živ, da se je Jan odločil, da bo to podlaga za njegov film Hitrost 2: Brez kontrole. "Vedno je zelo zabavno uničevati ogromne in drage stvari. To je veliko bolj zabavno, kakor uničevanje kartonastih škatel. In kaj bi lahko bilo boljše od tega, da bi luksuzna križarka s petimi zvezdicami končala sredi hotela?" je o ideji še dejal režiser.

Willem Dafoe, Jan de Bont, Sandra Bullock, Jason Patrick. Foto: IMDb Z nekaj dodatki scenaristov tako filmska zgodba pripoveduje o Annie Porter (Sandra Bullock), ki je zaljubljena v umirjenega policista Alexa (Jason Patrick), za katerega misli, da preganja tatove in druge nenevarne prestopnike. Še sanja se ji ne, da je Alex član elitne policijske enote, ki lovi najnevarnejše kriminalce.

Ko Annie naposled odkrije resnico, se ji Alex odkupi z romantičnim križarjenjem po Karibih. Toda na luksuzni ladji ni časa za romantiko, saj jima načrte pokvari čustveno nestabilen računalniški genij Geiger (Willem Dafoe). Ta prevzame nadzor nad ladjo, usoda potnikov pa nato leži v Alexovih rokah.

Film Hitrost 2: Brez kontrole (Speed 2: Cruise Control) si boste na Planetu lahko ogledali nocoj ob 22.30! Pred tem pa ne zamudite ogleda zabavne oddaje Ta teden z Juretom Godlerjem, ki se bo začela ob 21.30! Še več vsebin vas čaka tudi na Planeteka.si.