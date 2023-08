Umrl je dolgoletni partner Sandre Bullock

Pretekli konec tedna je pri 57 letih umrl fotograf Bryan Randall, partner hollywoodske zvezdnice Sandre Bullock. Spoznala sta se, ko je fotografiral rojstni dan njenega sina Louisa leta 2015.

"Z veliko žalostjo sporočamo, da je 5. avgusta po triletnem boju z ALS (amiotrofično lateralno sklerozo) umrl Bryan Randall," je njegova družina potrdila za Page Six, "od samega začetka se je želel s to težko boleznijo spopadati zasebno, mi pa smo dali vse od sebe, da mu je bilo to omogočeno. Neizmerno smo hvaležni neumornim zdravnikom in čudovitemu medicinskemu osebju, ki so ga spremljali v tem težkem boju. Zdaj prosimo za zasebnost, da lahko žalujemo in se sprijaznimo s slovesom od Bryana."

Sandra Bullock in Bryan Randall leta 2018 na premieri filma Oceanovih 8 Foto: Profimedia

ALS je degenerativna nevrološka bolezen, ki privede do paralize mišic, invalidnosti in na koncu smrti. Prizadene motorični del živčevja, kar povzroči postopno pešanje mišične moči do stopnje, ko bolniki ne morejo več premikati rok, hoditi, govoriti in dihati. Vzrok za nastanek pri večini oblik bolezni ni znan, prav tako za zdaj ni učinkovitega zdravila, ki bi bolnike ozdravilo.

"Našla sem ljubezen svojega življenja," je o Randallu leta 2021 v pogovorni oddaji Red Table Talk dejala Sandra Bullock in obenem pojasnila, zakaj se ne nameravata poročiti. "Ne potrebujem papirja, da bi bila predana partnerica in predana mati," je dejala igralka, ki ima dva otroka, 13-letnega Louisa in desetletno Lailo, Randall pa je imel iz prejšnje zveze hčer.

Preberite še: