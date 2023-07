Premiera meseca je filmska uspešnica, posneta po resničnih dogodkih

V nedeljo ob 20. uri si boste na Planetu lahko ogledali film Katastrofa na horizontu (Deepwater Horizon), ki osvetljuje ozadje okoljske katastrofe, ki se je zgodila 20. aprila 2010 v Mehiškem zalivu. Filmsko bogat vikend bodo na Planetu dopolnili še z dvema oskarjema nagrajena komična drama Naša mala mis, komedija Takšna pač je in akcija z Jean-Claudom Van Damom Do smrti in nazaj.

V komični drami Naša mala mis (Little Miss Sunshine), ki bo na sporedu v soboto ob 20. uri, spremljamo Hooverjeve, ki so zelo nenavadna družina: oče Richard (Greg Kinnear) vodi tečaje, na katerih uči, kako postati uspešen, a njemu to nikakor ne uspeva, žena Sheryl (Toni Collette) je ves čas prezaposlena, njen homoseksualni brat Frank je pred kratkim poskušal storiti samomor, dedek Edwin (Alan Arkin) je zasvojen z mamili, uporniški sin Dwayne (Paul Dano) noče govoriti, dokler ne bo postal pilot, sedemletna hčerka Olive (Abigail Breslin) pa si želi zmagati na lepotnem tekmovanju.

Ko je Olive povabljena na lepotni izbor mladih deklic, se skupaj odpravijo na neobičajno popotovanje. Ob obilici slabih in dobrih dogodivščin se počasi znova zbližajo ter spoznajo pravi smisel in lepote življenja.

V soboto ob 22. uri sledi komedija Takšna pač je (She's Funny That Way). Film govori o Izz, mladi brezposelni igralki, ki se občasno preživlja tudi kot spremljevalka. Klic na broadwaysko avdicijo ji popolnoma spremeni življenje, posebej ko se izkaže, da je ena od njenih strank ravno režiser, ki išče glavno igralko.

Foto: promocijsko gradivo

Da je zgodba še zanimivejša, je on poročen, ona pa blesti pred ostalo ekipo. V filmu med drugim nastopajo Jennifer Aniston, Owen Wilson in Imogen Poots.

Nedeljski večer bo v znamenju premiere meseca Katastrofa na horizontu (Deepwater Horizon). 20. aprila 2010 se je v Mehiškem zalivu zgodila ena največjih katastrof, kar jih je povzročil človek. Film sledi odločilnemu dogajanju, ki ga mnogi morda niso zaznali: zgodbi 126 članov moštva na naftni ploščadi Deepwater Horizon, ki so tisti dan opravljali delo in tam ostali ujeti v najgrozovitejših okoliščinah.

Foto: promocijsko gradivo

Izkušeni in izurjeni delavci in delavke, ki so prišli na naporno delo v upanju, da se po koncu vrnejo k svojim družinam, so se v trenutku morali soočiti z najbolj viharno uro v svojem življenju. Zbrati so morali ves pogum in se spopasti z neustavljivim ognjenim peklom sredi oceana ter – ko se je zdelo že vse izgubljeno – reševati eden drugega. V filmu igrajo Mark Wahlberg, Kurt Russell, John Malkovich in Kate Hudson.

Konec tedna bo zaključila akcijska kriminalka z Jean-Claudom Van Damom Do smrti in nazaj (Until Death), ki bo na sporedu v nedeljo ob 22.20. Anthony Stowe (Jean-Claude Van Damme) je detektiv in heroinski odvisnik, ki se spopada z zasebnimi in poklicnimi težavami. Žena mu pove, da je noseča z drugim, za nameček pa jo ob neuspešni mamilarski kupčiji skupita njegova policijska kolega, medtem ko prekupčevalci pobegnejo.

Foto: promocijsko gradivo

Ranjeni Stowe tako pristane v bolnišnici, kjer njegovo življenje visi na nitki. Ko po čudežu preživi in izve, da so prekupčevalci mamil ugrabili njegovo ženo, je odločen, da jo bo rešil in njih spravil za zapahe.

