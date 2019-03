Pred kamero si je po nesreči ostrigla lase

1. Čeprav je film navdihnila resnična življenjska zgodba izumiteljice in poslovne ženske Joy Mangano, ki ima v lasti več kot sto patentov, so si ustvarjalci filma pustili tudi nekaj proste interpretacije. Dodali so nekaj izmišljenih stranskih vlog, priimek Mangano pa v filmu nikoli ni omenjen, spremenili so tudi njen kraj bivanja. Resnična Joy se je strinjala in dovolila, da ustvarijo na pol izmišljeno zgodbo.

Jennifer Lawrence v filmu Joy in "resnična" Joy Mangano (foto: joymangano.com)

2. Izum, s katerim je materi samohranilki Joy Mangano čez noč uspelo, je bila "čudežna" krpa za čiščenje tal Miracle Mop. S pomočjo tega izuma se ni le izkopala iz dolgov, ampak je tudi postala milijonarka.

3. Naključje je hotelo, da sta se Jennifer Lawrence in čudežna krpa za pomivanje tal "rodili" istega leta. Joy Mangano je čudežno krpo namreč izumila leta 1990.

4. To je edini med štirimi filmi, za katere si je Jennifer Lawrence prislužila nominacijo za oskarja, ki ni bil tudi sam nominiran v kategoriji najboljšega celovečerca leta. Prve tri nominacije je Jennifer prejela za filme Za dežjem posije sonce (Silver Linings Playbook), Ameriške prevare (American Hustle) in Na sledi očetu (Winter's Bone), kipec pa je domov odnesla za glavno vlogo v komični drami Za dežjem posije sonce.

Joyine starše igrata Robert De Niro in Isabella Rossellini

5. V Joy sicer igrata dva oskarjevca, Jennifer Lawrence in Robert De Niro, in trije nominiranci za oskarja (Bradley Cooper, Diane Ladd in Virginia Madsen).

6. Med liki v filmu je tudi Joan Rivers, ki jo je odigrala kar njena hči Melissa Rivers. Režiser David O. Russell je Melisso poprosil tudi za mnenje pri dialogih, ki so zadevali njeno mamo.

7. Jennifer Lawrence je za snemanje večinoma nosila lasulje in lasne vložke. Ko je snemala prizor, v katerem se sama postriže, pa je po nesreči odstrigla tudi del svojih las. Celoten prizor striženja so sicer na kamero ujeli v enem posnetku.

8. To je že četrti film, pri katerem sta Jennifer Lawrence in Bradley Cooper zaigrala skupaj, hkrati pa tudi tretji film, ki ga je Jennifer posnela z režiserjem Davidom O. Russllom. "Imava povsem enak smisel za humor," je o režiserju povedala igralka in ga opisala kot "božji dar za igralce".

9. V vseh filmih z Davidom O. Russllom (Za dežjem posije sonce, Ameriške prevare in Joy) je Jennifer igrala like, ki so starejši od nje. Resnična Joy Mangano je svoje izume namreč začela prodajati, ko je bila starejša od 30, igralka pa je bila v času snemanja stara 25 let.

10. V filmu lahko v vlogi voditeljice na prodajnem kanalu opazite tudi Dreno De Niro, hčerko Roberta De Nira.

