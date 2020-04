Pevka ni slutila, da bo s sodelovanjem v filmu napovedala svojo prihodnost

Shakira je v enem izmed intervjujev razkrila, da je ustvarjalcem filma naravnost povedala, da je gazela, ki ji je posodila svoj glas, videti presuha in da naj ji dodajo ženske obline. Pevki, ki je izdala tudi hit z naslovom Hips Don't Lie, so željo uresničili ter gazeli poudarili boke in s tem ženstvenost, spremenili pa so ji tudi barvo oči in ji poudarili trepalnice.

Končna podoba gazele

Kolumbijka je povedala, da ji je gazela tudi po značaju precej podobna. "Tako kot jaz ima močna prepričanja, poleg tega pa se počuti odgovorna za dobrobit ljudi, ki jih ima rada." Podobnost se je na letošnjem medijsko odmevnem finalu ameriškega nogometa pokazala tudi pri slogu oblačenja, kar so svetovni mediji hitro opazili in sprožili val novic o tem, da je gazela v filmu Zootropolis napovedala Shakirino prihodnost. Pevka je namreč nastopila v skoraj enaki opravi, kakršno nosi gazela v filmu.

Podobnost je očitna. Animirana komična pustolovščina Zootropolis je bila nagrajena z oskarjem za najboljši animirani film in ima na IMDb visoko oceno 8,0. V originalu so likom svoje glasove posodili še Ginnifer Goodwin, Jason Baterman in Idris Elba, v slovenski sinhronizaciji pa Lija Pečnikar, Klemen Slakonja, Sebastijan Cavazza, Saša Pavlin Stošić, Rok Kunaver in drugi.

Premiero meseca Zootropolis si lahko v slovenski sinhronizaciji na Planetu ogledate nocoj ob 20. uri, ponovitev pa bo na sporedu v soboto ob 17. uri.

