Pet zanimivosti o trilerju z Redfordom in Pittom #foto

1. Preden smo v vlogi nepozabnega Jasona Bourna lahko gledali Matta Damona, so ustvarjalci filma vlogo ponudili Bradu Pittu, a jo je ta zavrnil, da bi lahko zaigral v filmu skupaj z Robertom Redfordom, s katerim sta dobra prijatelja. Tudi Redford je povedal, da je bilo za film vsekakor dobro, da sta se s Pittom poznala od prej.

2. Režiser filma Tony Scott je film posvetil svoji pokojni mami. Podobno je s filmom Sestreljeni črni jastreb (2001) storil njegov brat, prav tako priznan režiser Ridley Scott.

3. Režiser Tony Scott je priznal, da je pri delu z Robertom Redfordom kar malce živčen, to pa zato, ker je Redford tudi sam zelo uspešen režiser in ga Scott zelo ceni. Dejal je celo, da je Redfordov film Kviz iz leta 1994 eden njegovih najljubših filmov.

Brad Pitt v filmu Vohunske spletke (Spy Game)

4. Najprej je bilo mišljeno, da bi del filma posneli tudi v Izraelu, a so zaradi nenadne zaostritve izraelsko-palestinskega spora septembra in oktobra leta 2000 ter zahtev zavarovalnic igralcev, da se prizorišče snemanja premakne drugam, snemanje prestavili v Maroko.

5. Za potrebe snemanja filma so v Maroku morali razstreliti stavbo, ustvarjalci pa so imeli kar precej težav pri pridobivanju dovoljenja , da bi jo lahko pognali v zrak. V zadnjem trenutku je režiser uporabil svoja poznanstva in s pomočjo maroške kraljeve družine odkupil stavbo, ki so jo nato razstrelili. Ustvarjalci filma so povedali še, da je bilo v Casablanci tudi sicer precej nevarno. Skoraj naj ne bi minil dan, da se v bližini snemalnega prizorišča ne bi zgodil kakšen nasilen incident.

Vohunske spletke (Spy Game) bodo na Planetu v nedeljo, 24. novembra, ob 20. uri. Ob 23. uri bo na sporedu še akcijski film Sprehod med nagrobniki (A Walk Among the Tombstones) z Liamom Neesonom.

Spremljajte nas na omrežjih Facebook, Instagram, Twitter in YouTube.