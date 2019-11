Argentinca sta se pomerila v poznavanju Slovenije #video

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

V oddaji Pri Črnem Petru je bil večer tokrat latinsko obarvan. Na presenečenje argentinskega lastnika gostilne je v goste tokrat prišel njegov rojak, priljubljeni pevec Isaac Palma. Argentincema je voditeljica Jasna Kuljaj nato pripravila tudi poseben kviz, s katerim je preverila, kako dobro poznata našo državo in običaje.

Voditeljica Jasna Kuljaj se je tokrat odločila, da Angelu vrne uslugo, potem ko jo je v eni izmed prejšnjih oddaj presenetil in v gostilno pripeljal njenega dobrega prijatelja in nekdanjega sovoditelja Boštjana Romiha.

Angelo je bil rojaka in priljubljenega pevca Isaaca Palmo razumljivo zelo vesel. Oba sta se nato preizkusila v posebnem kvizu o Sloveniji, ki ga je pripravila Jasna Kuljaj. Kdo se je v kvizu bolje odrezal, preverite v zgornjem videu.

V nadaljevanju oddaje sta preizkusila še nogometne veščine, nato pa se je Angelu in Isaacu pridružil še pevčev kitarist Pablo, ki tudi prihaja iz Argentine, in vsi trije so nato zigrali pesem Desperado, ki ponazarja pravi latinski temperament. Več v spodnjem videu.

Ponovitev oddaje Pri Črnem Petru lahko na Planetu ujamete v nedeljo ob 15.25.

