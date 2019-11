Priljubljeni glasbeniki po avtocesti v napačno smer

Anekdote glasbenikov so vedno zanimive, saj se jim med številnimi nastopi na različnih koncih Slovenije zgodi res marsikaj. Gadi so nam tako zaupali, kako jih je po dveh neprespanih nočeh zaradi nastopov čakalo še naporno celodnevno snemanje videospota. Konec dneva so se zato vsi že močno veselili, da bodo lahko odšli domov.

Ko so se končno odpravili, pa so na avtocesti nevede zavili na napačen avtocestni priključek in se namesto proti domu peljali proti Gorenjski. Ker so bili v avtomobilu tako zatopljeni v pogovor, kar 20 kilometrov niso opazili, da se ne peljejo v pravo smer. Zmoto je opazil šele basist Primož, ko je zagledal tablo za izvoz Naklo. Čeprav jih je zaradi tega čakalo še nekaj dodatnih kilometrov do doma, so se fantje kljub pozni uri znali nasmejati na svoj račun.

Gadi bodo nastopili tudi v sobotni oddaji Pri Črnem Petru. Foto: osebni arhiv

Gadi pa tudi v teh dneh ne počivajo. Pred kratkim so se zaprli v studio in posneli nov valček, ki ga bodo izdali v prihodnjih dneh. Skladba bo ljubezensko obarvana in kot nalašč za stiskanje v dvoje v hladnih dneh, ki so pred nami.

