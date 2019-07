Zanimivosti o eni najboljših komedij vseh časov #foto

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Čeprav naj bi se igralci strogo držali filmskih scenarijev, se med prizore marsikdaj vrine tudi kakšen nenačrtovan pripetljaj. Kateri tovrsten pripetljaj se je prikradel v film Očka v krilu in katere so še druge zanimivosti, ki jih niste vedeli o tem kultnem filmu s pokojnim igralcem Robinom Williamsom v glavni vlogi?

1. Za zahtevno masko glavnega lika, gospe Doubtfire, so skrbeli kar trije maskerji, ki so prejeli prestižno filmsko nagrado oskar. Ličenje gospe Doubtfire je trajalo približno štiri ure in pol dnevno.

2. Po smrti Robina Williamsa je hiša v filmu postala turistična atrakcija.

3. Obstaja več različic filma, saj je Robin Williams veliko improviziral, zato je bilo film težko zložiti po prvotnem scenariju. Chris Columbus je to primerjal z montažo dokumentarca. Veliko materiala je bilo tudi tonsko neuporabnega, saj tonski mojstri med improvizacijo igralcu preprosto niso mogli slediti.

4. Ko v filmu Sally Field popije svojo kavo s smetano, ji ta pusti brčice, ki niso bile načrtovane. Soigralec Pierce Brosnan ji zato v naslednjem prizoru namigne, naj se obriše okoli ust, prizor pa so pustili tudi v filmu.

5. Robin Williams naj bi se pred začetkom snemanja filma odločil preizkusiti verodostojnost svojega lika. Kot gospa Doubtfire se je odpravil v trgovino za odrasle in opravil nakup. Preizkus je prestal, ne da bi kdo podvomil o njegovem spolu.

6. Med kandidati za glavno vlogo Daniela Hillarda oz. gospe Doubtfire so bili tudi Mel Gibson, Harrison Ford,Tom Hanks, Dennis Quaid, John Travolta, David Hasselhoff, Richard Gere, Robert De Niro, Dustin Hoffman in Rowan Atkinson.

