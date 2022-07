Nocoj bo v eni roki nosil Biblijo, v drugi pa kozarec viskija

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Nocoj si boste na Planetu lahko ob 22.00 ogledali akcijo Telesni čuvaj (Man on fire), v kateri bo v glavni vlogi blestel Denzel Washington, ob njem pa bosta nastopila tudi Dakota Fanning in Christopher Walken. Denzel je v enem izmed intervjujev spregovoril o svojem liku in pripravah na njegovo igranje, razkril pa tudi, kako se je ujel s svojima soigralcema.