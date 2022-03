Zvezdnik prodal porscheja: astronomska cena ni naključna

Porsche 911 je imel v generaciji 993 še zadnjič zračno hlajen motor, zato ima ta avtomobil, ki so ga Nemci izdelovali večji del devetdesetih let (1993-1998), poseben status. Zadnja leta so vrednosti takih porschejev močno poskočile in tak športnik z več kot 400 "konji", šeststopenjskim ročnim menjalnikom in pogonom na vsa štiri kolesa je danes eden najbolj zaželenih Porschejevih kultnih avtomobilov.

Denzel Washington si je s porschejem letno privoščil le dobrih tisoč kilometrov. Foto: Getty Images

Še dodatno pa lahko na vrednost vplivajo slavni lastniki teh športnih avtomobilov. Tak je bil tudi primer filmskega zvezdnika Denzela Washingtona, ki je novega porscheja 911 kupil leta 1997. V naslednjih 25 letih je ostal njegov edini lastnik in si očitno privoščil vsaj nekaj cestnih užitkov. Avtomobil ima namreč prevoženih dobrih 29 tisoč kilometrov, kar za njegovo starost seveda ni veliko.

Avtomobil je v odličnem stanju, pred dražbo so ga tudi skrbno uredili. Na dražbi so za Washingtonovega porscheja nazadnje iztržili 405.993 ameriških dolarjev, kar je za ta avtomobil vendarle nadpovprečno visoka vrednost.

Foto: Bringatrailer

Foto: Bringatrailer

Foto: Bringatrailer