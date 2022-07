Konec tedna z Medvedkom Paddingtonom in Johnom Wickom

Medvedek Paddington (Paddington) je prisrčen družinski film in velika uspešnica, ki je navdušila tako mlajše kot starejše gledalce. Medvedku Paddingtonu je glas posodil Ben Whishaw, v filmu igrajo še Hugh Bonneville, Sally Hawkins, Julie Walters in Jim Broadbent, Nicole Kidman pa tokrat upodablja negativko.

Zgodba spremlja zabavne dogodivščine perujskega medvedka, ki v London pripotuje v iskanju novega doma. Sam samcat in izgubljen tava po londonski postaji Paddington in najedati ga začne strah, da mestno življenje morda le ni takšno, kot si je zamišljal – dokler ne spozna družine Brown, ki prebere njegovo na roko spisano sporočilo, obešeno okoli vratu ("Poskrbite, prosim, za tega medveda. Hvala.") ter mu ponudi čaj, ime in streho nad glavo. Vse kaže, da se je Paddingtonu le nasmehnila sreča – a potem ta skrajno redki medved vzbudi pozornost zlovešče muzejske izvedenke, ki ga želi nagačiti …

Filmski upodobitvi legendarnega medvedka Paddingtona so bili zelo naklonjeni tudi kritiki, ki so še posebno pohvalili zgodbo z igrivim smislom za humor, šarmom in srčnostjo. Medvedek Paddington ima na spletni strani IMDb visoko oceno 7,2 in je bil nominiran za dve bafti.

Medvedek Paddington bo na Planetu v soboto ob 19.45, naslednji konec tedna sledi še njegovo nadaljevanje. Oba filma bosta na slovenskih televizijah predvajana premierno.

Akcijsko nedeljo bo medtem ob 19.45 prinesel postavni Keanu Reeves s filmom John Wick, ki si je v svetu akcionarjev prislužil kultni status in več nadaljevanj. Neo-noir ima na spletni strani IMDb visoko oceno 7,4, poleg Reevesa v njem igrajo tudi Michael Nyqvist, Alfie Allen, Ian McShane, John Leguizamo in Willem Dafoe.

Elegantna pripoved o maščevanju in odrešenju se odvija v temačno zamišljenem New Yorku, kjer John Wick po nenadni smrti ljubljene žene od nje prejme še zadnje darilo: samico angleškega braka po imenu Daisy in sporočilce, naj nikar ne pozabi, kako ljubiti. Toda Johnovo žalovanje je prekinjeno, ko s svojim avtom, mustangom bossom letnik 1969, pritegne pozornost lopova Iosefa Tarasova. John mu noče prodati avta, zato Iosefove gorile vdrejo v njegov dom in avto ukradejo, Johna premlatijo do nezavesti in ubijejo Daisy. Pri tem nehote prebudijo enega najhujših morilcev, kar jih je svet kdaj videl.

John Wick bo na Planetu v nedeljo ob 19.45, prihodnjo nedeljo bo na sporedu tudi nadaljevanje.

