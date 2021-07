Med snemanjem vratolomnega prizora si je zvezdnik zlomil nogo

Robert Downey Jr. je več kot desetletje svoje kariere posvetil igranju v Marvelovih filmskih produkcijah. Čeprav je večinoma potekalo vse gladko, ni šlo povsem brez manj prijetnih dogodkov. Igralec Guy Pearce, ki je skupaj z zvezdnikom igral v filmu Iron Man 3, je razkril, da se je igralec med snemanjem filma nesrečno poškodoval.

"Na polovici snemanja filma si je Robert zlomil gleženj, ker je sam hotel izvesti skok s visoke platforme na tla. Pri tem je bil pripet na jeklenico. Čeprav je ekipa želela, da prizor najprej poskusijo, je Robert dejal, da ne potrebuje vaje, in je skočil. Tisti, ki je bil zadolžen za upravljanje jeklenice, verjetno ni bil povsem pripravljen in zato je bil pristanek na tla precej trd. Pri tem si je zlomil gleženj in snemanje filma so morali zaustaviti za približno pet tednov."

Robert Downey Jr. v filmu Iron Man

Guy Pearce je še povedal, da se je to zgodilo v prizoru v filmu, kjer poteka boj med Tonyjem Starkom, ki si kar v zraku nadene svoj oklep, in Aldrichom Killianom, ki ga igra Guy Pearce.

Filmsko uspešnico Iron Man 3 na Planetu lahko ujamete nocoj ob 19.45. Ob 22.10 pa sledi triler Usodna pot (Reservation Road). Že ob 18.15 pa se lahko v oddaji Planet na obisku z nami odpravite odkrivat Maribor.

Spremljajte nas na družbenih omrežjih Facebook, Instagram, Twitter in YouTube.