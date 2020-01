Med snemanjem filma neznanec napadel zvezdnika #video

Nocoj ob 20. uri si boste na Planetu lahko ogledali odbito komedijo Super žur (Get Him To The Greek), v kateri blestita Jonah Hill in Russell Brand. Prav Branda je med snemanjem enega od prizorov presenetil neznanec, ki ga je porinil v vodnjak.

Angleški igralec Russell Brand je ravno snemal prizor za film Super žur (Get Him To The Greek) na znamenitem londonskem trgu Trafalgar Square, ko se je zgodil incident. Brand je plesal na robu vodnjaka, obkrožalo pa ga je na stotine statistov, ki so predstavljali navijače nogometnega kluba West Ham.

V tistem trenutku se mu je približal napadalec z rdečo kapo, ki se mu je uspelo izmuzniti varnostnikom, in ga porinil v vodo. Številni prisotni so bili prepričani, da je vse skupaj del scenarija, zvezdnik pa je precej nejevoljen in povsem premočen hitro skočil iz vodnjaka ter se pognal za neznancem.

V spodnjem videu si poglejte, kako se je zgodil incident:

Storilca so nazadnje prijeli varnostniki in ga zadržali do prihoda policije. Kljub vsemu naj bi jo napadalec odnesel brez kazni. V povezavi z nenavadnim dogajanjem se je zvezdnik takrat oglasil tudi na Twitterju in se pošalil: "Osvežen sem. Ni bilo prvič, da sem se namočil v tisti umazani vodi."

Komedijo Super žur (Get Him To The Greek) si na Planetu lahko ogledate nocoj ob 20. uri.

Spremljajte nas na omrežjih Facebook, Instagram, Twitter in YouTube.