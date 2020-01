Za poroko ni vedela niti njuna glasbena skupina

Prepoznavna obraza Ansambla Roka Žlindre sta Havaje obiskala že trikrat, saj imata tam tudi prijatelje, in le dva meseca pred potovanjem sta se odločila, da se bosta ob tretjem obisku tam tudi poročila. "Že prej so bile debate, da bi se tam poročila," je povedal Rok in obljubil, da se bo odkupil za to, da zaroke in s tem tudi zaročnega prstana sploh ni bilo, saj se je vse skupaj odvilo zelo na hitro.

Barbara in Rok

"Za poroko ni vedel nihče razen domačih. Tudi od benda ni nihče vedel in so bili prav presenečeni, ko sva jima poslala fotografijo. Vedela pa je šivilja," je povedala Barbara, ki je kljub kratkim pripravam in želji po malce drugačni, bolj sproščeni poroki, vseeno poskrbela za tradicionalno belo obleko.

Poroke v tujini zahtevajo tudi nekaj birokracije, poročnih papirjev par še ni prejel, a ker je tudi razglednica iz Havajev potovala kar nekaj časa, ju to ne skrbi. "Na Havajih sta poročena, tukaj pa še ne," se je ob tem pošalila Jasmina.

Kmalu po prihodu s Havajev sta Barbara in Rok z Ansamblom Roka Žlindre nastopila v oddaji Pri Črnem Petru, njun obisk v pogovorni oddaji Klepet ob kavi pa lahko na Planetu ujamete že v sredo, 22. januarja, ob 9.30.

Oddajo Klepet ob kavi lahko na Planetu spremljate od ponedeljka do petka ob 9.30, ponovitev pa je na Planet PLUS ob 19. uri in na Planet 2 ob 8. uri.

Spremljajte nas na omrežjih Facebook, Instagram, Twitter in YouTube.