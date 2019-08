Izpoved igralca, ki je razžalostila ljubitelje priljubljene serije

Zvezdnik je izključil možnost, da bi še kdaj lahko posneli kakšen del serije Samo bedaki in konji, saj po njegovem mnenju tega ni mogoče storiti brez prvotne igralske zasedbe in glavnega scenarista serije Johna Sullivana, ki je umrl leta 2011.

David Jason in Nicholas Lyndhurst. Foto: YouTube Poleg Sullivana je umrlo tudi že nekaj igralcev, ki so močno zaznamovali serijo. Med njimi Buster Merryfield (stric Albert), Lennard Pearce (dedek) in Roger Lloyd-Pack (Trigger). Brez njih pa po njegovem mnenju ponovno snemanje serije ne bi bilo isto.

Edina priložnost, ob kateri sta se na ekranih skupaj spet pojavila Del Boy in Rodney (glavna junaka serije Samo bedaki in konji), je bil poseben skeč, v katerem je sodeloval tudi nogometaš David Beckham. Foto: YouTube

Nicholas Lyndhurst je razkril tudi, da serije, ki je navdušila milijone, zdaj sploh ne more več gledati. Preveč mu je težko, saj je v seriji mnogo soigralcev in prijateljev, ki so morali zapustiti ta svet.

Še vedno prijateljuje s svojim soigralcem Davidom Jasonom (79), ki je igral nepozabnega Del Boya, ampak se v zadnjem času večinoma srečujeta le še na pogrebih.

