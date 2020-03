Igralka se bo spet prelevila v princesko

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Igralka Anne Hathaway, ki jo je glavna vloga v filmu Princeskin dnevnik izstrelila med zvezde, je razkrila, da bo v bližnji prihodnosti v kinematografe prišel še tretji del priljubljene uspešnice.

"Scenarij za tretji del je že napisan," je v intervjuju razkrila Anne, povedala pa je še, da si poleg nje ponovnega sodelovanja želita tudi njena soigralka in producentka.

Kljub napisanemu scenariju se snemanja ne bodo lotili takoj. "Glede na uspeh in navdušenje, ki smo ju poželi s prvima dvema filmoma, moramo do potankosti dodelati vsako podrobnost v scenariju, režiji in produkciji, preden bomo film lahko začeli snemati," je še pojasnila zvezdnica.

Vsi ljubitelji uspešnice Princeskin dnevnik si drugi del danes ob 20.uri lahko ogledate na Planetu.

