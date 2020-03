Igralka na avdiciji nerodno padla in dobila vlogo #video

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Nocoj ob 20. uri si boste na Planetu lahko ogledali romantično komedijo Princeskin dnevnik (The Princess diaries), v kateri vlogo nerodne princese odigra Anne Hathaway. Svojo nerodnost je nehote prikazala že na avdiciji.

Igralkin preboj med zvezde je vse prej kot običajna zgodba, saj je svojo prvo pomembnejšo vlogo dobila z eno samo avdicijo. Opravila jo je med 26-urnim postankom v Los Angelesu, ko je bila namenjena na Novo Zelandijo na snemanje neodvisnega filma The other side of heaven.

Z režiserjem Garryjem Marshallom, znanim tudi po filmih Čedno dekle (Pretty woman) in Pobegla nevesta (Runaway bride), sta se takoj ujela.

"V nekem trenutku med avdicijo," se spominja Anne Hathaway, "sem postala tako nervozna, da sem padla s stola, in mislim, da sem se ravno s tem najbolj prikupila režiserju."

Pristen padec med tribunami

Igralka se je v vlogo nerodne Mie Thermopolis tako vživela, da je med snemanjem prizora padla med tribunami, kar sicer ni bilo predvideno v scenariju. Režiserju se je (ne)posrečen pripetljaj zdel tako pristen in zabaven, da se je odločil posnetek obdržati tudi v končni različici filma.

