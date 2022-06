Igralka o davljenju svoje vzornice: Ni kaj, to je bilo treba storiti ...

Na Planetu si boste nocoj ob 19.45 lahko ogledali črno komedijo Avgust v okrožju Osage (August: Osage County), v kateri bosta v glavnih vlogah poleg Dermota Mulroneyja zaigrali Julia Roberts in Meryl Streep. Za igralki je bilo to njuno prvo sodelovanje na velikem platnu, Julia pa je spregovorila o tem, kakšni občutki so jo prevevali pred začetkom snemanja in vmes.

Črna komedija Avgust v okrožju Osage z Meryl Streep, Julio Roberts in Dermotom Mulroneyjem v glavnih vlogah sledi življenju pokončnih žensk iz družine Weston, katerih poti so se razšle. Družinska kriza jih vrne v Oklahomo in v dom, v katerem so odrasle, pa tudi k ženski, ki jih je vzgojila – ne ravno najbolj sposobni materi. Film je nastal na podlagi istoimenske s Pulitzerjevo nagrado nagrajene drame Tracyja Lettsa, Meryl Streep in Julia Roberts pa sta se za svoji upodobitvi potegovali za oskarja za glavno in stransko vlogo.

Julia Roberts ima sicer skupno štiri nominacije za nagrado oskar, enega pa je tudi osvojila. Na drugi strani je njena soigralka Meryl Streep za to nagrado prejela že 21 nominacij, dejansko pa je osvojila kar tri. V filmu je Julia prvič sodelovala z Meryl, priznala pa je, da je bila v njeni bližini pod velikim pritiskom, saj gre za pomembno ime v filmski industriji. Obenem pa tudi njuno sodelovanje ni bilo takšno, kot je Julia pričakovala, kar je pojasnila:

"Dolga leta sem čakala na to, da bi lahko delala z njo, vsa ta leta pa si definitivno nisem predstavljala, da bo najino sodelovanje videti tako. Mislila sem, da bova nekje skupaj pili čaj, govorili s čudovitimi naglasi in bili pri tem videti zelo šik. Namesto tega sem se v njeni družbi ves čas potila, nositi pa sem morala vložek za povečanje zadnjice. V mojih sanjah ni bilo tako."

Meryl in Julia se namreč v kar nekaj prizorih filma znajdeta na nasprotnih bregovih in sta vse prej kot dobri prijateljici. V osrednjem prizoru filma, ko so vsi zbrani na večerji, Julia poskuša Meryl celo zadušiti. Na vprašanje, ali je Julia o delu z Meryl Streep sanjala tudi o čem takem, je v smehu odgovorila: "Ona gotovo ni tista, o kateri sanjam, da bi jo zadušila!" nato pa resno dodala: "Rada jo imam in ta prizor mi je bilo zelo težko posneti. Tudi ko smo končali, sem se počutila slabo. Ampak ni kaj, to je bilo treba storiti."

Črno komedijo Avgust v okrožju Osage (August: Osage County) si boste na Planetu lahko ogledali nocoj ob 19.45! Ne zamudite pa še romantične komedije Nova v družini (Family Stone), ki sledi ob 22.00! Še več vsebin vas čaka tudi na Planeteka.si.

Spremljajte nas na omrežjih Facebook, Instagram, Twitter in YouTube.