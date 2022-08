Igralec sprva o tem filmu ni želel slišati niti besede, nato pa je...

Nocoj si boste na Planetu lahko bo 21.35 ogledali komedijo Na morju (Out to Sea). V tej legendarni uspešnici bodo zaigrali Jack Lemmon, Walter Matthau, Dyan Cannon in Gloria DeHaven. Walter je v enem izmed intervjujev priznal, da je sprva scenarij ocenil za eno izmed njegovih najslabših ponudb, s popravki producentov pa mu je tako prirasel k srcu, da je to sodelovanje označil za enega najboljših dogodkov v življenju. Spodaj preverite, zakaj.

Uspešna komedija Na morju (Out to Sea) pripoveduje zgodbo o dveh prijateljih, Herbu (Jack Lemmon) in Charliju (Walter Matthau), ki se skupaj odpravita na križarjenje. Pobuda za potovanje pride s Charliejeve strani, saj se ta utaplja v dolgovih in nujno potrebuje denar. Njegov načrt je preprost, saj načrtuje, da bo na križarki srečal osamljeno bogatašinjo, željno poroke.

Charlie zato ne izgublja časa in med pretvarjenjem, da je sam bogat, začne takoj osvajati premožno svetlolasko Liz (Dyan Cannon). V mrežo laži pa se nato zaplete tudi umirjeni Herb, ki se zagleda v simpatično vdovo Vivian (Gloria DeHaven), saj ga ta spominja na pokojno ženo…

Zdaj pokojni igralec Jack Lemmon je v intervjuju za CNN takrat priznal, da je na vlogo v prej omenjeni komediji kot glavni igralec pristal samo zato, ker se mu je zdela vsebina odlična. "Z Matthauom sva imela priložnost voditi ples na našem križarjenju, kar je bilo nedvomno senzacionalno in zelo zabavno," je še pojasnil.

Na drugi strani je zdaj tudi že pokojni Walter Matthau takrat iskreno dejal: "Meni se je to sprva zdel najslabši možen scenarij na svetu. Producentom sem že na začetku povedal, da ne znam plesati in da so me sicer vseeno silili v to, ko sem bil otrok, ampak sem glede tega že takrat imel blokado." Vseeno pa je Matthau vlogo sprejel, saj so mu producenti ponudili sledeči kompromis:

"Predstavili so me v vlogi osebe, ki je kot odvisnik od igranja iger na srečo pristal v takšni finačni luknji, da se je za preživetje moral poslužiti drugega poklica, torej poklica plesalca na križarki."

Novinarja je nato zanimalo, če mu je to odgovarjalo, igralec pa je bil iskren: "Jaz se lahko vživim v karkoli." Nato je zatrdil, da je zaradi te prilagoditve vzljubil tako scenarij kot samo končno izvedbo filma. "Predvsem izjemno rad sodelujem z Lemmonom!"

Zatem je tudi sam Jack Lemmon priznal, da mu je bilo v čast sodelovati z Walterjem Matthauom, saj vse filme, v katerih je soigralec nastopal, naravnost obožuje. Matthau pa je nato zaključil z iskreno izpovedjo: "Kljub slabemu začetku je bil ta film na koncu naravnost najboljša stvar, ki se mi je zgodila v življenju."

V besedo mu je vskočil soigralec Lemmon, katerega je zanimalo, zakaj je temu tako, Matthau pa je pojasnil: "V filmu sva morala zapeljevati izredno elegantne ženske, obenem pa bila še deležna brezplačnega križarjenja. Četudi sem moral plesati ..."

Komedijo Na morju (Out to Sea) si boste na Planetu lahko ogledali nocoj ob 21.35. Pred tem pa ne zamudite uspešnice Nadarjena (Gifted), ki se bo pričela ob 19.45.